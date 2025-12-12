UNESCO adds Deepavali to Intangible Cultural Heritage List Over $130M in cash &amp; gold seized, 3 arrested as SOCU disrupts major gold smuggling operation at Bartica Guns, ammo &amp; over $7M in cash seized during police operation in Linden; businessman arrested Vehicles can now have tint without waiver of no less than 35% light penetration - Walrond New Bell helicopters to enhance GDF security capabilities, strengthen operations – Pres. Ali Trump reportedly gave Maduro ultimatum to relinquish power in Venezuela
Local News

Veteran broadcaster Ron Robinson dies

12 December 2025
Support us
This content originally appeared on INews Guyana.
Promote your business with NAN

Veteran broadcaster Ronald ‘Ron’ Robinson has died.

He passed away at his home this morning.

Earlier this year, Robinson had received the Lifetime Achievement Award from President Dr Irfaan Ali.

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Support us

Related News

27 November 2025

Min. Parag, Rosetta Stone representatives discuss new academic opportunities for Guyanese

11 December 2025

Only digital x-ray machines must be in public health system – Dr Anthony

03 December 2025

Parika vendors agree to move inside market by Dec. 29

27 November 2025

National Gender Equality Seal launched with aim of creating safe & inclusive work envi...