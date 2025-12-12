Local News
Veteran broadcaster Ron Robinson dies
12 December 2025
Veteran broadcaster Ronald ‘Ron’ Robinson has died.
He passed away at his home this morning.
Earlier this year, Robinson had received the Lifetime Achievement Award from President Dr Irfaan Ali.
