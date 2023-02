Une vague de couleurs a déferlé sur la ville

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Wendy Noel

w.****@ag******.fr

Martiniquais et touristes s’étaient déplacés en nombre hier après-midi à Fort-de-France pour le premier jour du carnaval 2023. • PHOTO JMM

Les carnavaliers étaient plus que ravis de retrouver leur carnaval dans les rues de Fort-de-France, hier après-midi. Des milliers de personnes ont repris le chemin des vidés en ce Dimanche gras dans une ambiance colorée, transgressive et bon enfant.

Contrairement au samedi où le ciel avait déversé

des trombes d’eau sur Fort-de-France, un grand soleil brillait en

ce Dimanche gras. De quoi laisser présager un carnaval 2023

éblouissant. « Ça va être encore plus chaud que les autres

années », lançait d’ailleurs « Ti’Piment », un quadragénaire

accompagné de deux amis. Un point de vue partagé par de nombreux

carnavaliers rencontrés dans les rues foyalaises ce 19 février,

ravis de retrouver leur « vrai » Carnaval après deux

années placées sous le signe du Covid-19.

Dès le début d’après-midi, hier, Martiniquais et

touristes ont commencé à affluer sur la ville-capitale vêtus de

leurs plus beaux atours. Des mini shorts fluo, des tutus

multicolores, des colliers de fleurs, des plumes chatoyantes, des

ailes… : il y en avait pour tous les goûts. Mais aussi des

costumes qui, à première vue, ont nécessité des heures de travail

et qui ont fait le bonheur des photographes professionnels et

amateurs. Céline l’assure : elle a passé 36 heures sur son haut

noir sur lequel elle a cousu des tournesols. « C’est toujours

beaucoup de préparation le Carnaval et ça peut être aussi un

certain budget », indique la trentenaire dont le serre-tête

est aussi surmonté de fleurs jaunes.

Des…