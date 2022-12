Trois figures de la culture bèlè honorées

The content originally appeared on: News Americas Now

Fort-de-France

La soirée bèlè s’est poursuivie jusque tard dans la nuit. Danseurs, musiciens, chanteurs et passionnés de bèlè s’étaient déplacés en nombre. • PHOS

La 20e édition de la swaré bèlè de Sakitanou a été riche en émotion, samedi soir, à l’école primaire de Ravine Bouillée. L’association a placé sur le devant de la scène trois personnalités majeures de la grande famille bèlè : Marie-Victoire Persani, Edmond Mondésir et Luc Quitalol.

Marie-Victoire Persani, grande danseuse de bèlè,

Luc Quiatol, acteur important du renouveau du bèlè en

Martinique, et Edmond Mondésir, pionnier de la rencontre du jazz et

du bèlè avec Bèlènou, ont été mis sous le feu des projecteurs par

Sakitanou wapa et son président Christian Valléjo à

l’occasion de cette soirée bèlè. Après deux années d’interruption,

on peut dire que cette traditionnelle rencontre de décembre pour le

monde du bèlè a connu un réel succès. Pour l’occasion, les

organisateurs avaient préparé un programme très riche dans la

mesure où il a permis de faire un point, de dresser un bilan sur le

bèlè et sa progression dans le temps. Le bèlè, un pan de notre

patrimoine dansé longtemps décrié dans certains milieux et, en même

temps, pratiqué avec ferveur et adulé dans certaines communes et

quartiers de la Martinique comme à Sainte-Marie.