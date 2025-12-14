This handout photo taken and released by Agence Kampuchea Press (AKP) on December 13, 2025 shows a damaged bridge after Thai military strikes in Pursat province, amid clashes along the Cambodia-Thailand border.

Video Duration 01 minutes 03 seconds play-arrow01:03

Thai-Cambodia fighting continues despite US ceasefire claim

By Fiona Kelliher and Usaid Siddiqui

Published On 14 Dec 202514 Dec 2025