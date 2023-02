Pour le carnaval, 500 casques anti-bruit remis par l’ARS à six communes

The content originally appeared on: News Americas Now

Wendy Noel

Des représentants de différentes communes ont été reçus dans les locaux de l’Agence régionale de santé jeudi dernier. • PHOTO WENDY NOEL

Jeudi dernier, l’Agence régionale de santé de la Martinique a reçu des représentants de communes accueillant des parades carnavalesques pour leur remettre des casques anti-bruit mais aussi des bouchons d’oreille. Une initiative destinée à prévenir les risques dus à une surexposition au bruit.

Pour la première fois, l’Agence régionale de santé

de la Martinique a remis des équipements de protection individuels

et des documents d’information à destination de six communes

accueillant de grandes parades carnavalesques. Pendant les Jours

gras, « le bruit peut être de très forte intensité et nous

savons que cela peut avoir un impact très fort sur l’audition et

causer des désagréments durables », indique, en introduction,

la toute nouvelle directrice de l’ARS Anne Bruant-Bisson. D’où la

volonté de sensibiliser la population martiniquaise pendant cette

période.

Dans ce sens, 500 casques anti-bruit, la moitié

pour des bébés et l’autre pour des enfants,…