Planet Hollywood Beach Resort Cancun to Debut January 2021

CaribPR Wire, TORONTO, Dec. 15, 2020: Planet Hollywood Hotels and Resorts announced today that the highly anticipated Planet Hollywood Beach Resort Cancun will open its doors on January 29, 2021, in the exclusive resort enclave of Costa Mujeres, located just north of Cancun’s Hotel Zone.

As the all-inclusive Planet Hollywood Beach Resort Cancun nears completion and prepares to roll out the red carpet for its grand debut, guests can look forward to Vacationing Like a Star™ in one of Mexico’s newest and most sought-after beachfront locales, as well as experiencing the elevated and luxurious facilities included within their stay – from the 13 world-class dining options, 11 bars and café, four pools, a lazy river and Jurassic Splash Park, to A-lister amenities including Planet Play ($), PH Spa ($), PUMPED Fitness Center, Star Kids Club and much more.

Cancun’s hottest new beach resort, Planet Hollywood will boast curated entertainment-themed experiences and authentic Hollywood memorabilia from 40 cult classics, as well as a blockbuster list of activities and adventures for travelers of all ages. A range of exciting PH Experiences allow guests to discover the wonders of the famed Costa Mujeres while the resort’s PH Attractions are sure to set the stage for action-packed features on-site. Planet Hollywood Adult Scene Cancun, the hospitality brand’s first-ever adults-only ‘resort-within-a-resort’ concept, is also set to debut at this time allowing guests (18+) to enjoy exclusive pool and beach areas, specialty restaurants and preferred accommodations, in addition to full access to the amenities and facilities at the wider Planet Hollywood resort.

For more information or to book your all-inclusive vacation, visit www.planethollywoodhotels.com or contact your Travel Agent.

About Planet Hollywood Hotels & Resorts

Planet Hollywood Hotels & Resorts offer luxurious vacation settings where guests can get close to authentic Hollywood memorabilia, enjoy entertainment-themed facilities and Vacation Like A Star™ in some of the most sought-after locales – including Costa Rica’s Pura Vida paradise and coming soon, the beautiful beaches of Cancun and Sint Maarten. For those looking for the full A-list treatment, the Star Class™ upgrade provides members with a Personal Agent to maximize their experience, including access to the exclusive STAR Class™ Lounge, a rider to customize their in-room mini-bar, a pillow menu for the perfect night’s sleep and more. Planet Hollywood’s Adult Scene is a lavish haven for those 18+, offering uninterrupted cocktails and sunset views for a blockbuster vacation experience. Designed for those who want to be dazzled by the marvels of technology, Planet Hollywood Resorts are a step ahead, delivering guests superior luxury and innovation with the convenient Plugged In™ program, enabling a keyless and cashless environment for guests, unlimited WIFI and a PHTV channel to stay informed.

Three photos accompanying this announcement are available at:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b2956272-10cc-45ad-b9be-770518c159d3

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c08f9a74-f543-419d-839f-f1dc5bbc0ea7

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a0a46e95-56a9-4d8b-8cf6-1fe3433524db

Planet Hollywood Beach Resort Cancun abre sus puertas en enero de 2021

Junior Suite de Planet Hollywood Beach Resort Cancun Junior Suite de Planet Hollywood Beach Resort Cancun, apertura el 29 de enero de 2021 Star Class™ Producer’s Suite de Planet Hollywood Beach Resort Cancun Star Class™ Producer’s Suite de Planet Hollywood Beach Resort Cancun, apertura el 29 de enero de 2021 Star Class™ Producer’s Suite de Planet Hollywood Beach Resort Cancun Star Class™ Producer’s Suite de Planet Hollywood Beach Resort Cancun, apertura el 29 de enero de 2021

CaribPR Wire, TORONTO, Dec. 15, 2020: Planet Hollywood Hotels and Resorts anunció hoy que el tan esperado Planet Hollywood Beach Resort Cancun abrirá sus puertas el 29 de enero de 2021, en el exclusivo enclave turístico de Costa Mujeres, ubicado al norte de la Zona Hotelera de Cancún.

A medida que el hotel todo incluido Planet Hollywood Beach Resort Cancun se acerca a la recta final y se prepara para desplegar la alfombra roja para su gran apertura, sus huéspedes comienzan a prepararse para disfrutar del concepto Vacation Like a Star™ en uno de los lugares frente al mar más nuevos y valorados de México, con el fin de experimentar desde las elevadas y lujosas instalaciones incluidas, las cuales incluyen 13 opciones gastronómicas de clase mundial, 11 bares y cafés, cuatro piscinas, un río lento y el Jurassic Splash Park; hasta instalaciones de primera clase, como Planet Play ($), PH Spa ($), PUMPED Fitness Center, Star Kids Club y mucho más.

Planet Hollywood, el nuevo resort de playa más popular de Cancún, contará con seleccionadas experiencias de entretenimiento y estará repleto de auténticos objetos provenientes de 40 clásicos de culto de Hollywood, así como una lista de exitosas actividades y aventuras para viajeros de todas las edades. Toda una variedad de emocionantes Experiencias PH permitirán a los huéspedes descubrir las maravillas de la famosa Costa Mujeres, mientras que las atracciones PH serán indudablemente el escenario ideal para crear divertidos e inolvidables momentos llenos de acción. Planet Hollywood Adult Scene Cancun, la primera propiedad con concepto de ‘resort dentro de un resort’ de la marca exclusiva para adultos, también hará su gran debut y permitirá a los huéspedes (mayores de 18 años) disfrutar de áreas exclusivas de piscina y playa, restaurantes de especialidades y alojamiento preferencial, además de un acceso exclusivo a las comodidades e instalaciones del extenso Planet Hollywood.

Para más información o para reservar sus vacaciones con todo incluido, visite www.planethollywoodhotels.com o comuníquese con su agente de viajes.

Acerca de Planet Hollywood Hotels & Resorts

Planet Hollywood Hotels & Resorts ofrece vacaciones de lujo en lugares donde los huéspedes pueden acercarse a auténticos objetos provenientes de las más famosas películas de Hollywood, mientras disfrutan de instalaciones con entretenimiento temático y el concepto Vacation Like A Star ™ en algunos de los destinos más solicitados, incluyendo el paraíso de la Pura Vida de Costa Rica y próximamente, Las hermosas playas de Cancún y Sint Maarten. Aquellos en busca de la auténtica experiencia de celebrity, pueden subir a la categoría Star Class ™, la cual ofrece a sus miembros un agente personal para maximizar su experiencia, acceso al exclusivo salón STAR Class ™, la opción de personalizar su mini-bar en la habitación, un menú de almohadas para una noche de sueño perfecta, entre muchos otros beneficios. El hotel Adult Scene de Planet Hollywood es un lujoso refugio para mayores de 18 años, que ofrece cócteles sin cesar y preciosos atardeceres para una experiencia vacacional de gran éxito. Diseñados para aquellos que desean deslumbrarse con las maravillas de la tecnología, los resorts de Planet Hollywood van un paso por delante, brindando a sus huéspedes un nivel superior de lujo e innovación con el práctico programa Plugged In ™, que permite un entorno sin llaves y sin efectivo para los huéspedes, WIFI ilimitado y un canal PHTV para mantenerse informado.

Très foto asociadas con este comunicado de prensa están disponible en :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b2956272-10cc-45ad-b9be-770518c159d3

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c08f9a74-f543-419d-839f-f1dc5bbc0ea7

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a0a46e95-56a9-4d8b-8cf6-1fe3433524db