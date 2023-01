Plan Biden pour une migration ordonn?e, quand partir para?t ?tre la seule option

The content originally appeared on: News Americas Now

Georges Anglade avait, en son temps, th?oris? le rire ha?tien, cet humour qui nous permet de rire de tout en toute circonstance, d’abord de nous-m?me et de nos proches avant d’avancer vers les autres. Cette capacit? de garder intact notre sens de l’humour est salutaire dans un pays abonn? aux catastrophes.

Les blagues qui circulent sur les r?seaux sociaux depuis l’annonce des derni?res mesures am?ricaines sur l’immigration r?gul?e aux ?tats-Unis d’Am?rique, le 5 janvier dernier, sont autant d’hommage au rire ha?tien. Partir, quand ce n’est pas pour des vacances est toujours une d?cision difficile. En rire, fais passer la pilule.

Dans le lot des blagues et conseils, il s’est gliss? une arm?e de faux humoristes qui s’en donne ? coeur joie sur les r?seaux sociaux. Ces soldats de la bien-pensance utilisent toutes les armes de leur intelligence pour d?courager les aspirants voyageurs et pour d?nigrer l’ambition de ceux qui souhaitent rejoindre les USA.

S’ils n’?taient pas eux-m?mes d?j? dans la diaspora, s’ils ne jouissaient pas du statut h?rit? des efforts de leurs parents, s’ils n’avaient pas travaill?, couch?, ramp?, menti ou invent? pour ?tre dans les pays o? coulent le lait et le miel, on pourrait leur pr?ter une oreille attentive.

Mais voil?, ce sont ceux qui ne sont plus en Ha?ti ou qui peuvent quitter Ha?ti quand bon leur semble qui cherchent ? barrer le chemin du paradis conquis aux autres. L’histoire ?ternelle panier de crabes…

Certains comportements et propos viennent d’Ha?tiens qui sont arriv?s sur le toit du monde et qui veulent, par tous les moyens, bloquer les voies y donnant acc?s. Ils d?molissent les ascenseurs, condamnent les escaliers, brisent les ?chelles, coupent les cordes, ?rigent des monuments de d?rision comme d’autres des forteresses imprenables.

Yo vle pran dyaspora a pou yo menm s?lman.

En offrant de nouvelles opportunit?s aux Ha?tiens et Ha?tiennes qui souhaitent ?migrer aux USA l?galement, le pr?sident am?ricain Joe Biden fait une bonne action. Le projet am?ricain propose une fuite des bras et des cerveaux ? des Ha?tiens qui se consid?rent pris dans un pi?ge o? les cerveaux et les bras sont gaspill?s : Ha?ti.

Chaque Ha?tien qui le veut a le droit de postuler pour le programme, en mettant de son c?t? toutes les chances.

Les organisations de la diaspora doivent se battre pour forcer les autorit?s am?ricaines ? simplifier les proc?dures et ? les rendre ?gales pour les quatre pays concern?s.

Les organisations de la diaspora doivent s’allier avec celles des trois autres pays concern?s, Cuba, Nicaragua et Venezuela, pour aider ? fluidifier le processus.

En Ha?ti, on doit diffuser le plus massivement que possible les bonnes informations pour ?viter l’?chec des postulants et les pi?ges des arnaques qui s’organisent d?j?.

Chaque Ha?tien qui part dans de bonnes conditions, comme le propose le plan Biden, est une b?n?diction pour Ha?ti et pour les Ha?tiens qui restent au pays. Chaque Ha?tien qui s’?loigne du pi?ge du ch?mage, de l’ins?curit? et de la faim est un levier de changement pour Ha?ti. Chaque Ha?tien qui d?cide de rester en Ha?ti doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour rendre le pays meilleur.

Rester et/ou partir, ne sont pas en opposition.

Mesdames et Messieurs, les champions des mauvaises blagues, ne perdez pas votre temps, commencez ? chercher les bons formulaires, les bonnes informations, les voies et moyens pour aider vos proches ? vous rejoindre. Il y a de la place pour tous dans la diaspora.

Depuis un si?cle, les Ha?tiens partent vers d’autres cieux, depuis 2010, nous colonisons toute l’Am?rique, de la Terre de feux ? l’Alaska, du Chili au Canada, nous sommes en France et dans toute l’Europe, nos compatriotes sont sur tous les continents pour des ?tudes ou pour travailler.

Nous ne pouvons pas ?tre les premiers d?tracteurs de la plus belle des aventures, celle qui consiste ? poursuivre le r?ve d’une vie meilleure. Vous ne pouvez pas l’?tre vous qui avez la bouche scotch?e dans les privil?ges accord?s dans le pays d’accueil o? vous avez trouv? refuge.

Tout Ha?tien est pareil. Tout Ha?tien est un migrant ou un futur migrant qui adore son pays.

Il est dommage que ce soit seulement aux USA qu’il existe des organisations puissantes qui se battent pour que plus d’Ha?tiens aient acc?s au r?ve am?ricain. Il faut d’autres organisations similaires au Canada, en France, en R?publique dominicaine, au Br?sil, au Chili, partout o? il y a l’embryon d’une communaut? ha?tienne.

Dommage que le gouvernement ha?tien et le secteur priv? ha?tien, grands b?n?ficiaires des largesses de la diaspora et qui vivent des transferts de la diaspora, n’entreprennent rien pour favoriser la migration r?gul?e et ordonn?e ni n’implantent pas assez de solutions ? nos probl?mes internes pour arr?ter l’h?morragie.

En 2022, ? cause de tous les maux qui affectent Ha?ti, on ne peut chanter ni <> ni <>.

Partons, s’il le faut.