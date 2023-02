Pergola, la plateforme pour la construction durable en Outre-Mer

The content originally appeared on: News Americas Now

Par Marie VANDEWOESTYNE

De nombreux tutos sous format vidéo sont proposés. Ici un tuto pour « vérifier le bon équilibrage hydraulique de la distribution en eau glacée ». • PERGOLA

Pergola est une plateforme collaborative conçue par et pour les professionnels de la construction ultra-marins. Cet espace unique centralise toutes les informations nécessaires pour réduire sa consommation d’énergie en mettant en valeur les connaissances, les bonnes pratiques et retours d’expériences issus du terrain.

L’AQC (l’Agence Qualité Construction) et le

C.A.U.E Guadeloupe (conseil d’architecture, d’urbanisme et de

l’environnement) lancent une plateforme collaborative

dénommée Pergola. Elle est mise en place dans le cadre du programme

OMBREE (programme inter Outre-Mer pour des bâtiments résilients et

économes en énergie), il s’agit d’un espace unique conçu pour les

professionnels de la construction ultra-marins. La plateforme a

pour but de fédérer une large communauté autour des professionnels

de la construction des territoires ultra-marins.

Conscients que les acteurs locaux sont ceux qui

connaissent le mieux…