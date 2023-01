Patrick Pourbaix, directeur général de MSC Croisières France « Dès la reprise des croisières, à MSC, nous avons eu un engouement de réservations aux Antilles »

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Interview

Propos recueillis par Benoît de la Salle

Patrick Pourbaix, directeur général MSC Croisières France. • PHOTO JEAN-MARC ETIFIER

La compagnie MSC ne connaît pas la crise. Le directeur général de MSC Croisières France, de passage en Martinique pour l’arrivée inaugurale de la dernière acquisition de la compagnie, nous en dit plus sur la stratégie adoptée durant la crise sanitaire et le redémarrage de la croisière aux Antilles.

Quel est le plus de MSC par rapport aux autres

compagnies présentes sur le marché de la croisière ?

Les Martiniquais connaissent depuis plus

longtemps les croisières américaines. MSC est une compagnie

européenne et c’est ce qui fait sa particularité. C’est-à-dire un

armateur italien et sa femme d’origine franco-suisse installés à

Genève pour le développement de la croisière moderne mais avec une

particularité qui est la touche européenne. Quand vous voyez les

bateaux, vous voyez qu’il y a cette empreinte européenne qui est

différente de celle des bateaux américains. Tous les autres grands

groupes dans le monde sont américains et sont cotés en bourse. Nous

nous sommes une compagnie privée européenne non cotée en bourse.

Donc nous ne sommes pas impactés par les fluctuations des marchés

boursiers.

Comment avez-vous géré cette crise

sanitaire ?

Les deux dernières saisons ont été assez

délicates, voire difficiles….