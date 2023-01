Palmar?s 2022 de Ticket

The content originally appeared on: News Americas Now

Le Nouvelliste

Acteur YouTube de l’ann?e : Modesty

De son vrai nom Darly David Duverseau, Modesty est actuellement l’un des acteurs incontournables dans les feuilletons sur YouTube. Perch? sur ses talents d’acteur, d?couvert depuis les bancs de l’?cole, en 2022, ce jeune de 25 ans a pu s’appuyer sur les histoires racont?es dans <>, <>, <> o? il incarne le premier r?le, et <> dans le second r?le, pour prouver son talent et se frayer un chemin sur l’?cran des internautes.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie acteur YouTube est Modesty. Il ?tait en comp?tition avec les acteurs Mk et Lion.

Actrice YouTube de l’ann?e : Fednaelle (Fedna Fran?ois)

Tr?s connue sur la Toile, Fedna Fran?ois que les internautes appellent tout carr?ment Fednaelle, est l’actrice YouTube de l’ann?e. Dans le feuilleton <> qui a d?j? atteint la barre des 845k vues sur la grande plate-forme de diffusion de vid?o en ligne, elle incarne le personnage principal : Dorah ; une jeune fille qui se retrouve injustement en prison. Dans chaque ?pisode, elle tient son r?le ? la perfection et fait ressentir la douleur d’une femme innocente incarc?r?e.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie actrice YouTube est Fednaelle. Elle ?tait en comp?tition avec les actrices Christoo, Esther Dominique et Milova.

Album compas de l’ann?e : <> de Harmonik

Compos? de 13 titres, l’album <> du groupe Harmonik est l’album compas de l’ann?e. Des morceaux comme <>, <

>, <>, ou encore <> constituent les forces de ce disque port? par les voix de MacD, Sanders et Nickenson Prud’homme, sorti le 15 f?vrier 2022.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie album compas est <> de Harmonik. Il ?tait en comp?tition avec les albums Beni (Gabel), Majestic (T-Vice) et Bravo <> (Zenglen).

Album vari?t? de l’ann?e : <> de Vanessa D?sir?

Pour son premier album, celle qu’on a d?couvert sur la sc?ne du concours de chant <> a eu recours ? l’expertise d’un grand parolier comme BIC, aux lyriques francs de Wendyyy et au talent de Nelo Ville pour produire la majorit? des chansons. Ce disque, sur lequel on retrouve aussi les voix de Rutshelle Guillaume et de MacD en invit?s, traite de sujets vari?s, dont diff?rentes facettes d’un amour malheureux, la question de viol et des attouchements sur mineures. Le tout sur des rythmes tout autant vari?s.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie album vari?t? est <> de Vanessa D?sir?. Il ?tait le seul album nomin? dans cette cat?gorie.

Album de l’ann?e : <> de Harmonik

L’ann?e 2022 est celle o? les prot?g?s de Rodney No?l ont offert leur 6e album studio au public : <>. Un disque empreint de diversit? sur lequel figurent des collaborations avec pas moins de 5 artistes solo en guest star. On se souvient aussi de la fureur du single <> annon?ant l’album. Outre la belle place faite aux jeunes artistes, Harmonik a embrass? un certain pan de la r?alit? ha?tienne ? travers les textes de cet album, tous remplis de slogans ? la mode. Les diff?rentes sonorit?s dansantes propos?es sur cet album, sorti au premier trimestre de 2022, ont eu de quoi r?jouir les fans du groupe et les amants de la musique ha?tienne.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie album est <> de Harmonik. Il ?tait en comp?tition avec les albums Bravo (Zenglen), F?s (Vanessa D?sir?) et Pou listwa (K-Lib Mapou).

Album rap de l’ann?e : <> de K-Lib Mapou

Assassinat, criminalit? (corruption) et migration constituent le socle de ce dernier album de K-Lib Mapou, qui est sorti le 7 f?vrier 2022 et qui marque son grand retour, 6 ans apr?s la sortie de <>. Le rappeur, fid?le ? sa carri?re ancr?e dans le Conscious Hip-Hop, a mis en 18 tracts des mots sur trois des principaux maux ayant marqu? Ha?ti pendant la derni?re d?cennie (2011-2021). <> dresse, sans chichi, un r?cit impeccable du calvaire des Ha?tiens. <> est une tranche d’histoire. Un devoir de m?moire.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie album rap est <> de K-Lib Mapou. Il ?tait en comp?tition avec D?cennie (Piwo Records).

?voluant depuis quelques ann?es aux c?t?s du DJ BMixx, l’animateur Afriken an s’est surpass? en 2022. Avec son compagnon aux platines, il a mis le feu sur sc?ne avec ses slogans et les chansons rab?day du duo, telles que : <>, <>, <>, entre autres. Afriken an semble avoir finalement trouv? la formule parfaite pour mettre le public dans sa poche.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie animateur rab?day est Afriken an. Il ?tait en comp?tition avec les animateurs PDous, T-Babas et Vag Lavi.

Artiste vari?t? f?minine de l’ann?e : Vanessa D?sir?

En 2022, Vanessa D?sir? s’est d?finitivement r?veill?e de sa grande l?thargie. Avec une carri?re en dents de scie depuis des ann?es, la chanteuse a enfin livr? son premier album solo : <>. Cet album de 13 titres pr?sente une artiste qui a voulu prouver qu’elle ?tait capable de toucher ? tout, en surfant un peu sur le rab?day, le RnB, l’afrobeat et m?me le rap. C?t? prestation, on a pu la retrouver dans toutes les villes d’Ha?ti, en R?publique dominicaine, dans les Antilles fran?aises et en France o? elle a partag? la sc?ne avec Rutshelle. Partout, un public fid?le suit et appr?cie la petite fille de Petit-Go?ve qui grandit.

La gagnante du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie artiste vari?t? f?minine est Vanessa D?sir?. Elle ?tait en comp?tition avec les artistes Bedjine, Djoulie et Darline Desca.

Artiste vari?t? masculin de l’ann?e : Charlin Bato

En 2022, Charlin Bato n’a pas ch?m?. En studio pour ses projets solo ou en featuring et sur sc?ne. Tout seul, il a fait danser ses fans sur <> en avril et <> en novembre. Deux titres videoclipp?s hyper bien re?us qui ont fait le succ?s de l’ex-finaliste de Digicel Stars au cours de cette ann?e. Sur sc?ne, Charlin a ?t? au menu des grands rendez-vous comme le concert avort? de Dadju ? El Rancho h?tel, le premier grand concert de Baky ? P?tion-Ville ou encore The Code. En 2022, Charlin a donn? ? voir et ? entendre.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie artiste vari?t? masculin est Charlin Bato. Il ?tait en comp?tition avec les artistes K-dilak, Kenny Ha?ti et Pierre Jean.

Artiste compas de l’ann?e : Arly Larivi?re

Sans un nouvel album ni un nouveau single, Arly Larivi?re a conduit sa bande dans deux salles en France o? ils ont port? haut le compas : la prestigieuse Olympia o? Nu Look a fait seul un concert et la tr?s grande Accor Arena o? le groupe a cl?tur? la Nuit d’Outre-Mer et du Konpa. Le maestro et Nu Look se sont produits au pays d’Emmanuel Macron pour un public compos? d’Antillais et de ses compatriotes ha?tiens. A l’Olympia notamment, Arly a laiss? ses traces comme bandleader avec un concert qui restera dans les m?moires gr?ce ? sa musique qui continue de drainer et de marquer des g?n?rations de m?lomanes. A Accor Arena, Nu Look avait la responsabilite de conclure le spectacle o? toutes les Antilles et m?me les pays lointains de l’Outre-Mer fran?ais ?taient repr?sent?s. A c?t? de cela, le groupe a eu une belle ann?e sur ses sc?nes habituelles, pour le plus grand plaisir de son public.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie artiste compas est Arly Larivi?re. Il ?tait en comp?tition avec les artistes Wid, Richard Cav? et Micka?l Guirand.

Artiste f?minine de l’ann?e : Bedjine

Apr?s des d?buts assez timides, Bedjine a fini par s’imposer dans le secteur musical en Ha?ti. S’appuyant toujours sur son duo ? succ?s avec le chanteur K-Dilak, Marie Bedjine Love David a su aussi miser cette ann?e sur son unique titre perso <>, sorti en juin 2022, pour faire danser ses fans en Ha?ti et ? l’?tranger.

La gagnante du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie artiste f?minine est Bedjine. Elle ?tait en comp?tition avec les artistes Rutshelle Guillaume, Vanessa D?sir? et D?borah Henristal.

Artiste ?vang?lique de l’ann?e : Fr? Gabe

Un album et un concert en d?but d’ann?e drainant la grande foule ? Henfrasa. Deux autres concerts tout aussi r?ussis dans des villes de province. Malgr? une fin d’ann?e en demi-teinte, il est difficile pour un artiste ?vang?lique de d?passer Fr? Gabe. Le rappeur chr?tien en 2022, c’est aussi 3 vid?os totalisant plus de 2,3 millions de vues et plus d’un million de streaming. Un beau bilan pour l’un des rappeurs les plus en vue du milieu.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie artiste ?vang?lique est Fr? Gabe. Il ?tait en comp?tition avec les artistes Nicky Christ, Salil et Delly Benson.

Artiste ?vang?lique f?minine de l’ann?e : Loutchina D?cius

22 ans et un immense talent. L’ancienne championne de Soleil d’?t? a eu une ann?e charg?e. Entre collaborations, singles et prestations, Loutchina D?cius a marqu? l’ann?e 2022. Et pour cl?turer l’ann?e en beaut?, la jeune chanteuse ?vang?lique offre un dernier morceau au public qui fait d?j? son petit bonhomme de chemin, <>.

La gagnante du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie artiste ?vang?lique f?minine l’ann?e est Loutchina D?cius. Elle ?tait en comp?tition avec les artistes Wiliadel Denervil, Palmyre S?raphin et Barbara Chaperon Cassamajor.

Artiste de l’ann?e toutes cat?gories confondues : Baky

L’ann?e 2022 a incontestablement ?t? celle de Baky. L’artiste s’est ramen? au-devant de la sc?ne avec son double-EP. Ranimant au passage les discussions autour de son secteur musical : le rap. Riche de sujets profonds, l’oeuvre de Baky a aussi bien fait r?fl?chir que danser. Ce double EP a ?galement ?t? le pr?texte d’une des plus grandes tourn?es r?alis?es au cours des douze derniers en Ha?ti, tout comme dans la diaspora. Accompagn? de ses amis, il a fait salle comble, ? chaque prestation. Sans compter que la star a, durant l’?t?, donn? le ton aux soir?es festives dans une capitale ha?tienne o? la vie nocturne est presque inexistante. Le natif des Cayes a eu une ann?e impressionnante.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie artiste de l’ann?e toutes cat?gories confondues est Baky, suite ? ses performances dans les autres cat?gories pour lesquelles il avait ?t? nomin?.

Beat maker de l’ann?e : El Magico

Augustin Man?s, alias El Magico, est le beat maker magicien derri?re les hits de Bedjine et de K-dilak. Originaire de Pignon, ancien musicien de Kennyway, de Backup ou encore de Buzz, il est un passionn? de musique qui a grandi dans un milieu artistique. Son grand fr?re est d’ailleurs un ancien keyboardiste de Zenglen. Sa touche diff?rente, sa capacit? ? produire des chansons qui deviennent des hits, comme <>, <>, <> et m?me <> de Rutshelle et ses solos, font de lui le beat maker de l’ann?e.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie Beat Maker est El Magico. Il ?tait en comp?tition avec les beat maker Colmix, AndyBeatz et Magic Touch.

Challenge TikTok de l’ann?e : I ka bon (Steves J Bryan)

Le rappeur a frapp? fort sur les r?seaux sociaux TikTok et Instagram avec un challenge qui consistait ? faire bouger les femmes sur une partie de sa musique: <>. Si plusieurs autres challenges ont marqu? l’ann?e, la fa?on massive dont les <> ne se sont pas fait prier pour poster leurs vid?os de Steves J. Bryan ?tait carr?ment impressionnante.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie Challenge TikTok est I ka bon (Steves J. Bryan). Il ?tait en comp?tition avec Patwon (Wendyyy), Diaspora Caba?a (Djoulie), M pap afiche (Mebel Brun) et Lanmou inosan (Dume Clifford).

Chorale ?vang?lique de l’ann?e : DEG

La chorale Dieu est Grand (DEG) a marqu? l’ann?e 2022 ? travers diff?rentes prestations et la c?l?bration en grande pompe de ses huit ann?es d’existence le 27 mars 2022. DEG a ?galement une forte pr?sence sur les r?seaux sociaux. La bande ? David Morinvil a connu des ann?es bien plus fructueuses, mais force est de constater qu’aucune chorale n’a su faire mieux en 2022.

La gagnante du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie Chorale ?vang?lique est DEG. Elle ?tait en comp?tition avec la Chorale Pr?mices de Ch?kinah.

Clip rab?day de l’ann?e : Banm on ti rab?day (DJ Bullet)

Color?, litt?ral, amusant, la vid?o a fait exactement ce que le public attendait d’elle : donner du plaisir. Avec les dessins anim?s comme nouveaut? pour l’ann?e dans les vid?os, comme la musique, la vid?o reste dans l’esprit et laisse avec le sourire.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie clip rab?day est Banm on ti rab?day (DJ Bullet). Il ?tait en comp?tition avec Pa gen d?mi (Team Madada), Champay please (Bmixx) et Sou s?l la (T-babas)

Clip rap de l’ann?e : Kay blan (Wendyyy)

R?alis? par Willdrey, <> est une invitation pour nos compatriotes de la diaspora install?s un peu partout ? travers le monde. Ce clip de 4 minutes et 48 secondes pourrait, dans les conditions normales de la vie que m?rite le peuple ha?tien, servir ? promouvoir et encourager les touristes. La Citadelle Laferri?re perch?e, ? 969 m?tres d’altitude, sur le sommet du Bonnet ? l’?v?que, une cuvette remplie de griot et de bananes pes?es, du poisson boucan?, une mer turquoise typique de la r?gion des Cara?bes…nos atouts touristiques y sont bien repr?sent?s avec des prises de bonne qualit?.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie clip rap est Kay blan (Wendyyy). Il ?tait en comp?tition avec Rewind (K-lib), D?nye l?t (Baky) et Mdo (Alo Bondye).

Clip vari?t? de l’ann?e : Woulib (Kenny Haiti)

Si la musique parle des m?mes clich?s amoureux, la vid?o de <> avec ses belles images, son style simple et ses sc?nes diff?rentes ne lasse pas du tout. Une r?alisation sign?e <> qui a d?j? totalis? pr?s de 4 millions de vues sur YouTube depuis sa sortie le 20 ao?t 2022.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie clip vari?t? Woulib (Kenny Haiti). Il ?tait en comp?tition avec Vid (Baky), Tout va bien (Bedjine) et M pap tounen (Vanessa D?sir?).

Collaboration de l’ann?e : Confusion – Djapot & Esther Surpris

Sorti en avril 2022 <> a ?t? l’hymne national de l’ann?e 2022. Dans tous les bus, toutes les f?tes, tous les bals, tous les festivals, les DJ ou encore les m?dias ne pouvaient s’emp?cher de jouer le hit. Superbe collaboration entre une chanteuse qui n’?tait pas trop connue, Esther Surpris, et un nouveau groupe, Djap?t, la chanson a fait son chemin en un rien de temps et est tr?s vite devenu le hit de l’ann?e.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie collaboration de l’ann?e est Confusion – Djapot & Esther Surpris. Il ?tait en comp?tition avec Si yo vle – Baky feat. Medjy Troubleboy Hitmaker & Steves J. Bryan, Podyab yo – Blondedy & D Perfect etKay Blan – Wendy feat BIC & Vanessa D?sir?.

Collaboration ?vang?lique de l’ann?e : L ap Beni w (Salil feat Loutchina D?cius)

Paru il y a 7 mois, la chanson <> a vite conquis le coeur des m?lomanes chr?tiens. Ce duo entre Salomon Lira dit Salil et Loutchina D?cius cumule plus d’un million de vues sur YouTube. Tr?s populaire sur les r?seaux sociaux, la chanson a rapidement d?pass? les limites du secteur ?vang?lique pour atteindre le grand public.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie collaboration ?vang?lique est L ap Beni w (Salil feat Loutchina D?cius). Il ?tait en comp?tition avec Sabaoth (Fr? Gabe feat Rosena Josselin), Jou a rive ( Palmyre S?raphin feat Loutchina D?cius) et Je n’ai que Toi ( Pasteur Evens Redempti feat David B?lance).

Com?dien de l’ann?e : Rolando Etienne

Com?dien, metteur en sc?ne, Rolando Etienne est aussi fondateur de troupe de th??tre et formateur de com?diens. Infatigable b?te de sc?ne et acteur de cin?ma, il a notamment mis en sc?ne en 2022 <> de Guy Junior R?gis et <> de Jacques Stephen Alexis. Il a aussi interpr?t? <>, ?crit et mis en sc?ne par Syto Cav?. Des r?alisations qui ont ?t? salu?es par le public et qui ont maintenu les projecteurs sur celui qui anime le milieu culturel ha?tien depuis une vingtaine d’ann?es.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie com?dien est Rolando Etienne, par d?cision de la r?daction de Ticket.

Com?dienne de l’ann?e : Cindy Pierre-Louis

Cindy Pierre-Louis, 30 ans, est une conteuse et com?dienne totalement d?vou?e ? son art. La jeune femme non-voyante a r?ussi ? d?passer sa c?cit? pour se comporter tel un faisceau lumineux sur sc?ne. Cette ann?e, les prestations se sont enchain?es pour la jeune femme : Festival Quatre chemins, Kont Anba Ton?l, Quinzaine internationale Handicap et Culture en Ha?ti… Avec sa prestation de <>, elle a gagn? le respect de tous et s’impose d?sormais comme une brillante com?dienne et conteuse.

La gagnante du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie com?dienne est Cindy Pierre-Louis. Elle ?tait en comp?tition avec Daphna Remedor.

Concert de l’ann?e : Baky en concert aux Cayes

Voil? ce qu’on appelle <> ! Entre Port-au-Prince et sa ville natale les Cayes, Baky, avec ses 2 EP, a su montrer sa popularit? et a prouv? que ses fanatiques ?taient extraordinaires. Samedi 23 juillet 2022, alors m?me que la m?t?o n’a pas ?t? cl?mente envers lui, le rappeur cayen a d?fi? la pluie pour offrir, en compagnie de Tafa Mi-Soleil, Trouble Boy Hitmaker, Charlin Bato et Steves J. Bryan, un spectacle qui a fait vibrer les coeurs. Avec un public totalement acquis ? sa cause, dansant, chantant sous la pluie, Baky a d?finitivement ?t? plus fort que tout.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie concert est Baky en concert aux Cayes. Il ?tait en comp?tition avec la vente signature de Fr?re Gabe, le concert de Dadju en Ha?ti et le concert de Joeboy en Ha?ti.

Concert ha?tien ? l’?tranger : Carimi, <>

Le concert ?tait le plus attendu depuis des ann?es. La r?union la plus souhait?e de toute l’histoire de la musique ha?tienne. Il a enfin eu lieu le 15 octobre 2022, ? Paris devant plus de 15 000 personnes ? Accor Arena. Un public venu de partout dans le monde, une production incroyable, des artistes invit?s au top, un groupe musical EXTRA, bref tout pour rendre le concert le plus m?morable de tous les temps pour les Ha?tiens de ce si?cle. Un grand moment de la musique ha?tienne qui s’est chang? en trag?die et restera dans les annales : Mikaben, artiste invit?, s’est effondr? sur la sc?ne d’o? sa mort a ?t? prononc?e un peu plus tard dans la soir?e.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie concert ha?tien ? l’?tranger est Carimi <>. Il ?tait en comp?tition avec le concert de Nu Look ? l’Olympia, le concert de Wyclef et La nuit d’Outre-mer.

DJ de l’ann?e : BMixx

Il ?tait sur toutes les sc?nes. Aid? par son kavalye p?lka, Afriken an, le disc jokey, choisissant, puis mixant avec soin, les morceaux les plus populaires, a fait danser les party people tout au long de l’ann?e. Les titres sur lesquels il a collabor? <> et <>, dont la vid?o est parue en 2022, se sont retrouv?s sur toutes les l?vres, faisant de BMix un incontournable des soir?es r?ussies.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie DJ est BMixx. Il ?tait en comp?tition avec Tonymix, Manito, DJ Bullet.

?crivain de l’ann?e : Makenzy Orcel

Invit? d’honneur 2017 de Livres en folie, Makenzy Orcel est de ces ?crivains prolifiques qui s’imposent de pr?senter r?guli?rement un nouveau titre ? leur public. Douze ans apr?s la parution de son premier roman, <>, le fils de Martissant s’est retrouv? finaliste d’un des prix litt?raires les plus prestigieux au monde avec le titre <>. Makenzy Orcel n’a pas re?u le prix Goncourt mais son livre <>, avec un style ma?tris? et un sujet d’une audace et d’une originalit? rarement atteintes par un ?crivain ha?tien, demeure.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie ?crivain est Makenzy Orcel. Il ?tait en comp?tition avec Jean Dam?rique, Eric Jean Baptiste et Louis Philippe Dalembert.

EP de l’ann?e : Rap ap rete rap (Baky)

Baky ne tient pas toujours ses promesses quand il s’agit des dates de sortie de ses projets. Mais quand les projets en question sont de ce calibre, on est pr?t ? lui pardonner ses quelques mois de retard. Paru le 7 mai 2022, <> a conquis les coeurs avec notamment des titres comme <>, <> ou encore <>. Nul doute que cet EP a grandement contribu? au succ?s du rappeur et m?me de ceux qui ont collabor? avec lui sur ce projet pour l’ann?e 2022.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie EP est Rap ap rete rap (Baky). Il ?tait en comp?tition avec Patron (Wendyyy), Black and white (Stan) et Versatile (Kenny).

Festival culturel de l’ann?e : Quinzaine Internationale Handicap et Culture

Le contexte sociopolitique tendu que connait le pays n’a pas su avoir raison de la 7e ?dition du festival Quinzaine internationale Handicap et Culture. Lanc?e le 30 septembre 2022 avec pour th?me <>, ce rendez-vous annuel a tir? les supporteurs de l’art de leur demeure et leur a servi spectacles de th??tre, de contes et de musique, ateliers, causeries… Inclusif, l’?v?nement a mis en lumi?re les talents de personnes vivant avec un handicap et a offert un espace d’expression artistique ? ces derniers, mais aussi ? tous ceux qui sont int?ress?s aux arts du spectacle et aux ?changes culturels.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie Festival culturel est la Quinzaine Internationale Handicap et Culture. Elle ?tait en comp?tition avec les festivals Quatre Chemins, En Lisant et les Rencontres du Documentaire en Ha?ti.

Festival musical de l’ann?e : Sumfest

Absent durant deux ann?es ? cause de la pand?mie de coronavirus et des crises politiques, Sumfest a fait son grand retour le dimanche 31 juillet 2022. Le public a r?pondu ? l’appel. Les artistes n’ont pas fait faux bond. Les ouvriers de la r?cr?ation, les acteurs de la restauration, les policiers, les agents de s?curit?, les gagne-petit, ?taient ?galement de la partie. Tout moun te la. L’?v?nement a tenu son rang et a permis ? une foule acquise de faire la f?te sans mod?ration avec les artistes les plus en vogue du moment.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie Festival musical est Sumfest. Il ?tait en comp?tition avec Colorfest, Festival Delma pa m pi b?l et Hommage ? Dieudonn? Larose.

Feuilleton YouTube de l’ann?e : Dorah face ? la haine

Les adolescents Maxime et Dorah sont impliqu?s dans un accident qui cause la mort d’un motocycliste. Maxime, le conducteur, s’enfuit de la sc?ne, laissant toute seule sa petite amie Dorah. Retrouv?e sur les lieux par la police, Dorah est arr?t?e pour ce crime qu’elle n’a pas commis. Elle est jet?e en prison tandis que Maxime continue de vivre sa vie sans s’inqui?ter. Une quinzaine d’ann?es plus tard, le public a la chance de d?couvrir ce qui se passe gr?ce ? ces ?pisodes diffus?s sur YouTube

?crit par Fedna?lle Fran?ois et r?alis? par Lil Design, Dorah face ? la haine, capte son public. Les Fedlame r?pondent ? l’appel pour ces ?pisodes qui engrangent des milliers de vues d?s leur parution. Avec beaucoup d’am?lioration dans le jeu des acteurs, les images et la sonorisation, Dorah face ? la haine s?duit.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie Feuilleton YouTube est Dorah face ? la haine par d?cision de la r?daction de Ticket.

Fiert? de l’ann?e : S?lection nationale de football des amput?s

Du 1er au 9 octobre, ? Istanbul, en T?rkiye, la s?lection ha?tienne de football des amput?s, fort de son statut de championne de l’Am?rique du Nord, centrale et Cara?be, a particip? brillamment ? la 16e ?dition de la Coupe du monde de football des amput?s. Les co?quipiers de Saviola Charles et de Redondo El Principe Richard (co-meilleurs buteurs de la comp?tition avec 9 buts), ont pris la 4e place du classement, faisant r?ver les Ha?tiens du monde entier.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie Fiert? est la S?lection nationale de football des amput?s par d?cision de la r?daction de Ticket.

Fiert? ha?tienne dans la diaspora : Melchie Dumornay

D?sign?e meilleure jeune joueuse du championnat f?minin de la CONCACAF tenu en juillet ? Monterrey (Mexique), Melchie Da?lle Dumornay, 5 buts avec les Grenadi?res au cours de l’ann?e 2022, s’est vue octroyer le troph?e de meilleure joueuse du monde au niveau des moins de 20 ans par Goal.com. Elle a ?t? retenue dans le top 100 des meilleures footballeuses (senior) du monde par le journal britannique The Guardian avant de parapher un bail avec l’?quipementier aux trois bandes, Adidas. Bien qu’elle ait jou? tr?s peu en D1 Arkema avec le Stade de Reims pour cause de blessure, elle a pu inscrire 4 buts et d?livr? 3 passes d?cisives.

La gagnante du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie Fiert? ha?tienne dans la diaspora est Melchie Dumornay. Elle ?tait en comp?tition avec Makenzy Orcel, Dr Henri Ronald Ford et D?borah Henristal.

Groupe de l’ann?e toutes cat?gories confondues : Nu Look

Le dimanche 17 avril 2022, Nu Look faisait salle comble ? l’Olympia, ? Paris. La salle mythique, qui voit passer les plus grands artistes du monde depuis 1893, a vibr? au son du compas direct. Pendant plus de deux heures, l’ancien chanteur de charme, King autoproclam? du konpa, a fait le show ? fond ! Une date phare dans l’ann?e de Nu Look qui, bien que son dernier album en date, <> (2019), se fait vieux a ?t? l’un des plus actifs du HMI pour 2022. Le groupe s’est notamment arr?t? ? Port-au-Prince, Cap-Ha?tien, Jacmel, Miami, Montr?al, Paris… offrant aux fans toujours pr?sents en grand nombre des prestations de bonne facture.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie Groupe de l’ann?e toutes cat?gories confondues est Nu Look. Il ?tait en comp?tition avec T-Vice, Klass et Harmonik.

Hit compas de l’ann?e : Confusion (Djap?t & Esther Surpris)

Cette chanson du groupe Djap?t en collaboration avec la chanteuse Esther Surpris a ?t? d?voil?e au d?but du 2e trimestre de l’ann?e 2022. Elle a tout de suite connu un succ?s fou tant sur les r?seaux sociaux que dans les m?dias traditionnels. Des mois apr?s, le refrain ?tait encore sur toutes les l?vres, ?clipsant m?me d’autres morceaux plus r?cents.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie Hit compas est Confusion (Djap?t & Esther Surpris). Il ?tait en comp?tition avec P ap ka separe (Harmonik feat Vanessa D?sir?), Sa pa love (Enposib) et A chak fwa (Charlin Bato).

Hit Rab?day de l’ann?e : Parese leve pou bw? kleren – Bmixx & afriken an feat MechansT

V?ritable hymne au plaisir, ce son de Bmixx & Afriken en collaboration avec le rappeur MechansT, sorti il y a de cela huit mois, a ?t? incontournable en Ha?ti pour 2022. Refrain facile, beat accrocheur, <> a figur? sur la playslist de tous les DJ et contribu? ? donner le ton ? nos soir?es les plus r?ussies.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie Hit Rab?day est Parese leve pou bw? kleren – Bmixx & afriken an feat MechansT. Il ?tait en comp?tition avec Leo Messi (TonyMix & T-Babas), Ban m yon ti rab?day (Dj Bullet & Pdous) et Yon vye kraze (AndyBeatZ, Skinnymix & Pdous).

Hit vari?t? de l’ann?e : M pare (Stan)

Impossible ou presque de ne pas avoir d?j? entendu ce morceau, ne serait-ce qu’une fois dans son voisinage. M?me sans le chercher, cet opus figurant sur le dernier extanded-play BLCKNWHT de Stan arrive ? vos oreilles et sous vos yeux. Des extraits de cette chanson, en plus de la version originale, avaient ?t? r?adapt?s dans plusieurs autres tendances, notamment le drill, le compas… pratiquement tout le monde a voulu faire le <>.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie Hit vari?t? est M pare (Stan). Il ?tait en comp?tition avec Vid (Baky), Tout va bien (Bedjine) et Ti manman (Charlin Bato).

Hit rap de l’ann?e : Si yo vle (Baky feat. Medjy Troubleboy Hitmaker & Steves J. Bryan)

Tr?s bon coup pour le rappeur Baky et ses collaborateurs qui ont tr?s bien vu ce qui allait plaire au public. En effet, le morceau <> a ?t? tr?s bien re?u du grand public et a cartonn? durant l’ann?e 2022.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie Hit rap est Si yo vle (Baky feat. Medjy Troubleboy Hitmaker & Steves J. Bryan). Il ?tait en comp?tition avec N ap kenbe (MechansT feat Black Doll), D?nye l?t (Baky) et Kite l ale (Wood Terib X Todd TBF).

Influenceur de l’ann?e : Professeur Kendy Auguste

Sa m?thode d’apprentissage de l’anglais sur les r?seaux sociaux, notamment TikTok, a ?t? tr?s originale et a vite attir? l’attention des internautes. Kendy Augustin, connu sous le pseudo Professeur Kendy, a laiss? son empreinte sur l’ann?e 2022. D’ailleurs, qui regarde le professeur et n’est pas en mesure de traduire <> dans la langue de Shakespeare est un tr?s mauvais ?l?ve. Le professeur est un bon influenceur, il aide tout un chacun ? apprendre une langue ?trang?re.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie Influenceur est Professeur Kendy Auguste. Il ?tait en comp?tition avec Kerry Nonbrun, Abedj l’universe et Kesnel Dorl?an.

Personnalit? humoristique de l’ann?e sur les r?seaux sociaux : Ga?lle Bien-Aim? (Mme Apollon)

Ga?lle Bien-Aim? a r?ussi ? camper avec brio ce nouveau personnage. Mme Apollon est une <> qui vit en Ha?ti contrairement ? son mari, Jean-Claude, souvent absent. S’inspirant des diff?rents probl?mes auxquels fait face le pays, elle exprime sa nouvelle r?alit?, son ras-le-bol et ses col?res ? travers des vid?os dont plusieurs sont rapidement devenues virales et ont ?t? reprises dans diff?rents challenges sur les r?seaux. Ga?lle, vraie Madame <> ne s’adresse pas seulement ? son gar?on de cour Impr?vu quand elle campe notre quotidien.

La gagnante du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie Personnalit? humoristique de l’ann?e sur les r?seaux sociaux : Ga?lle Bien-Aim? (Mme Apollon). Elle ?tait en comp?tition avec Aur?lie November, Jeff Oka et Nico Ti J?n.

Personnalit? sur les r?seaux sociaux de l’ann?e : Wilky Toussaint

Avec plus de 350k followers sur Facebook, Wilky Toussaint influence et instaure, de plus en plus, une culture de la recherche sur les r?seaux sociaux. Ses vid?os, ex?cut?es sur un ton humoristique, traitent de th?matiques vari?es, telles la politique, l’histoire, la g?opolitique, la sant?… 2022 a ?t? une ann?e particuli?re pour le jeune influenceur qui a grandement ?largi son audience.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie Personnalit? sur les r?seaux sociaux est Wilky Toussaint. Il ?tait en comp?tition avec Blanc Deronette et Th?riel T?lus.

Personnalit? de l’ann?e ? la radio : Th?riel Th?lus

?a fait longtemps qu’une ?mission diffus?e ? la radio n’a pas ?t? autant pris?e. <> et son pr?sentateur phare, Th?riel Th?lus, en d?pit des diff?rents changements d’adresse sur la bande FM pendant l’ann?e, a su trouver la bonne formule pour fid?liser son auditoire. D?nonciations, informations… se TT k ap f? koze isit !

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie Personnalit? de l’ann?e ? la radio : Th?riel Th?lus. Il ?tait en comp?tition avec Johnny Ferdinand et Romanes Samedi.

Promoteur de l’ann?e : Berlin Obas

La liste des initiatives portant l’empreinte de Berlin Obas et de sa production pour 2022 a ?t? longue. Parmi ces derni?res, on peut retenir le concert de Nu Look ? l’Olympia de Paris, le 17 avril, la soir?e des dix ans du groupe Klass au Pavillon de Baltard, le 25 juin, et bien s?r le concert de retour du groupe Carimi ? l’Accor Arena de Paris, le 15 octobre, interrompu malheureusement par la mort subite de Mikaben. Somme toute, l’homme de ACP Production semble avoir d?tenu le secret des grands ?v?nements en 2022.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie Promoteur est Berlin Obas. Il ?tait en comp?tition avec Rodney No?l, Richard Urbain et Harry Luc.

Rappeur de l’ann?e : Baky

Apr?s le feedback de ses deux EP, mais particuli?rement <>, sorti le 7 mai 2022, ajout? au succ?s de ses diff?rents concerts r?alis?s partout en Ha?ti et hors des fronti?res, le rappeur Baptista Lugendy St-Hubert, de son nom de sc?ne Baky Popil?, a domin? l’ann?e. Des chansons comme <>, <> ou encore <> ont enflamm? la Toile et combl? les attentes du grand public qui l’esp?rait depuis 2021.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie Rappeur est Baky. Il ?tait en comp?tition avec Wendy, K-lib Mapou et MechansT.

Rappeuse de l’ann?e : Kemberlee

Nomin?e rappeuse de l’ann?e en 2021, Kemberlee n’a pas cess? de travailler, de progresser, mais surtout d’offrir de nouveaux sons aux fans du rap krey?l. De ce soundtrack produit par le label 619 (en France), Baw baw beng beng, passant par <>, <>, pour aboutir ? sa participation sur divers projets, dont les Cypher <> et <>, ou encore <>… la rappeuse a ?t? l’une des plus pr?sentes cette ann?e avec ses excellentes punchlines, entre autres.

La gagnante du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie Rappeuse est Kemberlee. Elle ?tait en comp?tition avec Scandy.

R?alisateur de clips vid?os de l’ann?e : Will Drey

Will Drey s’est d?marqu? au cours des 12 derniers mois. Le r?alisateur est ? la t?te de la machine derri?re les clips de chansons populaires comme <>, collaboration du rappeur Wendy et des chanteurs Alan Cav? et Oswald ; <> de Kenny Ha?ti. En plus de proposer des sc?narios vivants et color?s, Will Drey a fait de la qualit? son cheval de bataille. Dans cette ?poque o? le visuel a une place pr?pond?rante dans nos vies et o? il est difficile de capter l’attention, Will Drey s’assure que le spectateur lambda a envie de regarder jusqu’? la fin chaque clip qu’il r?alise.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie R?alisateur de clip vid?o est Will Drey. Il ?tait en comp?tition avec Trillion Studios et Lux Media.

R?v?lation masculine de l’ann?e : Stan

Alors que le commun des mortels a peur du <>, cela a plut?t r?ussi ? Stanley Deronette, plus connu sous le nom de Stan. Le chanteur a fait un carton ? la fin de l’?t? 2022 avec sa chanson intitul?e <>. Un morceau parlant d’amour dans lequel il est question de librement se lancer. Class? sur le dernier EP <> de l’artiste, <> a cr?? la curiosit? du grand public autour de l’artiste. La viralit? des r?actions g?n?r?es a pouss? ? d?couvrir un artiste talentueux qui en a certainement beaucoup plus ? proposer.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie R?v?lation masculine est Stan. Il ?tait en comp?tition avec Clifford Dume, Mdo333 et Mebel Brun.

Slogan de l’ann?e : Anrrr apa m pran w la

L’ann?e 2022 n’a pas fait exception ? la r?gle, les slogans ont comme d’habitude pullul?. La palme d’or revient cependant ? <> dont la paternit? peut ?tre attribu?e ? l’un des nouveaux It-boy des r?seaux sociaux : Blanc de son pseudo. Vous vous demandez ? quelle fin on l’utilise ? Eben yo pran w la. Incontestablement l’un des plus utilis?s pour l’ann?e qui vient de s’?couler. Sans compter que les r?seaux sociaux en ont tr?s largement fait ?cho.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie Slogan est Anrrr apa m pran w la. Il ?tait en comp?tition avec Bwa kale, Leten?l men m nan men w et Pa gen kanpe.

Spectacle de l’ann?e : Follow Cantave K

L’humoriste Kerven Cantave a partout fait salle comble avec son spectacle intitul? <>. De la salle du <> ? P?tion-Ville o? il a d?marr? sa tourn?e en passant par Jacmel, J?r?mie ou Cap-Ha?tien, l’humoriste a apport? une bouff?e d’air frais et des fous rires en pr?sentiel ? une population en manque de distraction. Ceux qui ont suivi l’artiste, non pas sur les r?seaux sociaux o? il est tr?s populaire, mais dans les salles ont pu s’?vader et chasser le stress ambiant le temps de son Stand-up.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie Spectacle est Follow Cantave K. Il ?tait en comp?tition avec Pre Lakwa.

Sportif de l’ann?e : Saviola Charles

Pour s’emparer du troph?e de l’?quipe championne du championnat de l’Am?rique du Nord, centrale et Cara?be organis? au Mexique, la s?lection ha?tienne de football des amput?s a d? compter sur un grand Saviola Charles, meilleur buteur de cette comp?tition avec 4 r?alisations. D?j? impressionnant face aux Am?ricains (6-3) en match amical pour avoir inscrit un tripl?, Saviola Charles allait remettre ?a lors de la Coupe du monde tenue en T?rkiye puisqu’il a ?t? comeilleur buteur du Mondial turc avec 9 buts. Il ?tait tout simplement une v?ritable machine ? goal.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie Sportif est Saviola Charles. Il ?tait en comp?tition avec Ricardo Ad?.

Sportive de l’ann?e : Melchie Corventina Da?lle Dumornay

Melchie Corventina Da?lle Dumornay est pour la deuxi?me ann?e cons?cutive la sportive ha?tienne la plus achaland?e au niveau international. Elle est la plus distingu?e des sportives ha?tiennes de l’ann?e 2022. Outre les troph?es de la meilleure jeune joueuse du championnat f?minin de la CONCACAF et la meilleure joueuse du monde des moins de 20 ans d’apr?s Goal.com, elle a ?t? class?e parmi les meilleures joueuses de football du monde par The Guardian. Ajout? ? ces distinctions, Corventina tape dans l’oeil des grandes marques. Elle a r?cemment sign? un contrat avec Adidas.

La gagnante du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie Sportive est Melchie Corventina Da?lle Dumornay. Elle ?tait en comp?tition avec N?rilia Mond?sir et Shwendesky Joseph Mas?lus.

Texte musical de l’ann?e : D?nye l?t (Baky)

L’artiste Baky a partag? un pan intime de sa vie ? travers <>. Il y ?voque la d?pression et fait un certain mea culpa. Ce texte est arriv? ? un moment o? les principaux acteurs ha?tiens ne peuvent toujours pas admettre leur tort, voire le mettre de c?t? pour avancer. De plus, l’artiste n’a point eu peur de parler du fl?au silencieux que l’on peine ? reconna?tre en Ha?ti : la d?pression et tous les torts qu’on inflige ? autrui sans y penser. <> comme pour dire, je reconnais avoir p?ch?, j’ai ?galement ?t? meurtri, mais ma capacit? d’avancer et celle de progresser sont intactes.

Le gagnant du Palmar?s Ticket de l’ann?e 2022 pour la cat?gorie Texte musical est D?nye L?t (Baky). Il ?tait en comp?tition avec Alo Bondye (Mdo) / Pare (Stan) et Eske w te konnen (K-Lib Mapou )

Trag?die de l’ann?e : Mort de Mikaben

Apr?s avoir chant? avec talent et fougue <> et <>, Michael Benjamin (Mikaben) s’est effondr? sur sc?ne et est mort, samedi 15 octobre 2022, alors qu’il animait le concert du groupe Carimi, ? l’Accor Arena de Paris. Jamais trag?die n’avait autant uni. La disparition subite de Mikaben a attrist? les Ha?tiens de partout. Des jours apr?s l’annonce de cette mort, ? combien subite, les Ha?tiens ne voulaient pas y croire. Nombreux veulent aujourd’hui se consoler avec le fait que Michael Benjamin, digne repr?sentant d’Ha?ti, est parti en portant Ha?ti dans son coeur apr?s l’avoir valablement repr?sent?e. D’autres rench?rissent que la voix de <> est entr?e dans l’histoire comme l’un des premiers chanteurs ha?tiens ? mourir sur sc?ne.

?v?nement marquant de 2022, la mort de Mikaben a ?t? retenue de fa?on unanime par la r?daction de Ticket comme ?tant la trag?die qui a frapp? le secteur artistique et culturel l’ann?e pass?e. Nous pr?sentons ? nouveau nos sympathies ? sa famille, ses amis et confr?res musiciens.