« Nous demandons au maire de retirer le permis de construire »

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Mangrove de l’Anse-Mitan

Jean-Marc Atsé

jm*****@ag******.fr

Plusieurs centaines de personnes se sont ainsi mobilisées. Certains parents n’ont d’ailleurs pas hésité à venir avec leurs enfants pour leur montrer l’importance de ce refuge de biodiversité. • PHOTO J.-M. A

Hier, l’Assaupamar et d’autres associations avaient appelé à un grand rassemblement dans la mangrove de l’Anse-Mitan, aux Trois-Îlets. Il s’agissait de dénoncer un projet de construction de 9 villas sur le site naturel.

Le rôle des mangroves est multiple et essentiel

pour la survie de nombreuses espèces végétales et animales.

Pourtant, plus de 35% des mangroves ont disparu ces vingt dernières

années à travers le monde. Celle de l’Anse-Mitan, aux Trois-Îlets,

va-t-elle subir le même sort ? Pour l’Assaupamar, il n’en est pas

question. Hier, soutenue par d’autres associations telles que Nou

La, Fos Nu, VNPS, Revival, le Palima, elle avait appelé à un grand

rassemblement sur le site naturel pour protester contre un projet

de construction de villas. Plusieurs centaines de personnes se sont

ainsi mobilisées. Certains parents n’ont d’ailleurs pas hésité à

venir avec leurs enfants pour leur montrer l’importance de ce

refuge de biodiversité. Tour à tour, citoyens et militants

écologistes ont pris la parole, pour exprimer leur exaspération. À

l’image de Rosalie Gaschet, présidente de l’Assaupamar. « Nous

sommes dans la mangrove et la construction de 9…