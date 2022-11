Mondial: l’Allemagne et la Belgique tremblent avant la troisi?me journ?e, la France tranquille

The content originally appeared on: News Americas Now

La situation groupe par groupe:

GROUPE A:

Les Pays-Bas n’ont besoin que d’un point mardi contre le Qatar, pays-h?te d?j? ?limin?, pour terminer en t?te alors que la bataille s’annonce incertaine entre l’Equateur et le S?n?gal, toujours en course. Un nul qualifierait l’?quipe centre-am?ricaine, qui s’inqui?te pour son capitaine Enner Valencia, co-meilleur buteur du tournoi (3 buts) et bless? au genou droit. En face, les champions d’Afrique doivent gagner pour se qualifier.

GROUPE B:

Pratiquement qualifi?e, l’Angleterre vise la premi?re place du groupe avec une victoire mardi dans le “derby” face au pays de Galles, dernier mais qui peut se qualifier s’il gagne. Au m?me moment, l’Iran, 2e, et les Etats-Unis, 3e, s’affrontent pour la seconde fois dans un Mondial dans un match ? l’enjeu sportif crucial dans un contexte politique br?lant: la Team Melli peut obtenir un premier billet historique pour les 1/8 de finale si elle s’impose face ? l’ennemi historique que la R?publique islamique accuse d’attiser la contestation dans le pays. Mais une d?faite serait synonyme d’?limination.

GROUPE C:

L’Argentine sera qualifi?e en s’imposant mercredi face ? la Pologne, en t?te avec 4 points. Mais une multitude de sc?narios sont possibles: l’Arabie saoudite, vainqueure surprise de l’Albiceleste lors de la journ?e inaugurale, doit l’emporter sur le Mexique, dernier avec une unit?, pour r?ver d’un nouvel exploit et d’une qualification historique. Un nul combin? ? une d?faite argentine suffirait ?galement. M?me les Mexicains peuvent rester en course s’ils battent les Saoudiens et que les co?quipiers de Messi s’inclinent face aux Polonais.

GROUPE D:

La France, championne du monde en titre et premi?re qualifi?e du tournoi qatari en battant le Danemark (2-1), va faire tourner son effectif mercredi contre la Tunisie. Mais les Tunisiens, derniers avec un point, peuvent accompagner les Bleus s’ils battent les “coiffeurs” fran?ais et que le match Australie-Danemark se solde par un r?sultat nul. Les Danois, troisi?mes, doivent battre les Australiens et esp?rer un nul ou une victoire fran?aise dans l’autre match pour atteindre les huiti?mes de finale.

GROUPE E:

L’Allemagne va une nouvelle fois jouer sa qualification jeudi contre le Costa Rica, mais n’a plus son destin entre les mains. Elle a absolument besoin d’une victoire contre l’?quipe du gardien Keylor Navas – qui a encaiss? sept buts contre l’Espagne – en esp?rant que le Japon ne brille pas trop contre la Roja. En t?te du groupe avec 4 points et en ballottage tr?s favorable, les Espagnols n’ont besoin que d’un nul.

GROUPE F:

Avec une victoire ?triqu?e contre le Canada et une d?faite contre le Maroc, la Belgique jouera sa qualification jeudi lors d’un choc stressant face ? la Croatie, premi?re du groupe et finaliste du Mondial en Russie. Un succ?s et les Diables Rouges seront en huiti?mes de finale. Une d?faite serait synonyme d’?limination et, en cas de match nul, leur sort serait entre les mains du Maroc. Avec quatre points, les Lions de l’Atlas affrontent le Canada, d?j? ?limin?, et peuvent logiquement r?ver d’int?grer le top-16 du tournoi, comme en 1986. Les Croates, finalistes du dernier Mondial, peuvent se contenter d’un nul pour passer.

GROUPE G:

Le Br?sil, qualifi? apr?s sa victoire contre la Suisse gr?ce ? un but de Casemiro, visera la premi?re place du groupe vendredi contre le Cameroun, troisi?me apr?s avoir sauv? le nul face ? la Serbie lundi. Face ? la “Nati”, la Sele?ao a de nouveau montr? sa rigueur d?fensive et qu’elle pouvait gagner sans Neymar, bless? ? la cheville droite. La Suisse, deuxi?me avec trois points, va devoir valider son billet contre la Serbie, qui ne compte qu’un seul point apr?s deux matches.

GROUPE H:

Le Portugal de Cristiano Ronaldo, qualifi? apr?s sa victoire contre l’Uruguay, affronte la Cor?e du Sud vendredi. Le Ghana, deuxi?me du groupe, doit assurer sa place en huiti?mes lors d’un rendez-vous ? ne pas manquer contre l’Uruguay, qui avait battu les Black Stars en quart de finale du Mondial-2010. La situation est compliqu?e pour la Cor?e du Sud et l’Uruguay, mais les deux ?quipes peuvent encore se qualifier.

