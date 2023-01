Mideline Phelizor ?blouissante lors des pr?liminaires de Miss Universe

The content originally appeared on: News Americas Now

Mercredi soir, Mideline n’avait pas toute une cohorte de supporters ha?tiens, drapeaux en main, costumes flamboyants, avec tambours et tcha-tcha pour chauffer la salle lors de ses trois passages sur la sc?ne de Nouvelle-Orleans Ernst N. Morial Convention Center. Ses compatriotes pr?sents se comptaient sur les doigts d’une main. Pourtant, la t?te alti?re, Mideline Phelizor a fait ce qu’elle avait ? faire. Elle a rayonn?.

Dans son arc, la candidate ha?tienne de 26 ans pouvait compter sur des cordes comme son exp?rience de mannequin professionnelle et son envie ? tout prix de briller. Et elle les a sorties devant un public d’?trangers, issus de tous les recoins du monde.

Apr?s les pr?sentations au tout d?but de la c?r?monie, une Mideline souriante et s?re d’elle s’am?ne dans son monokini orange et sur son dos une cape blanche sur laquelle est reproduite trois v?v? r?alis?e par la designer ha?tienne Jovana Louis. Ces trois symboles du vodou qu’a port?s la postulante d’Ha?ti au tr?ne de la plus grande comp?tition de beaut? au monde ont associ? des divinit?s, dont Erzulie Freda, d?esse de la beaut? et de l’amour ; Damballah et son ?pouse Ayida Wedo, respectivement symbole de la connaissance, de la bont? et de la fertilit?, d?esse des temp?tes.

Cette fiert? n’a pas quitt? plus tard, la native d’Anse-?-Veau, commune situ?e dans le d?partement des Nippes, dans le grand Sud d’Ha?ti, qui revient sur ses talons aiguilles pour son d?fil? en robe de soir?e griff?e par le designer colombien Fernando Mar?nm. Une robe ? sequins en or et argent fendue sur la cuisse, mettant en avant ses longues jambes.

<>, a fait savoir Sabine D?sir dans une courte entrevue donn?e ? Ticket quelques heures avant la soir?e des pr?liminaires.

La soir?e s’est termin?e avec le National costume competition. Un concours parall?le ? Miss Universe destin? ? toutes les candidates. Maintenant l’heure est ? l’imagination, l’hyper cr?ativit?, l’extravagance, l’?clectisme. Couleurs, symbolisme, sont au rendez-vous.

Pour ce faire, celle qui succ?de ? Pascale Belony Miss Ha?ti Univers 2021 porte son choix sur la biodiversit?, l’histoire et la culture ha?tienne, gr?ce ? un costume sign? Claudia Apaid, compos? d’une jupe longue, d’une cape sur laquelle Alix Normil a peint un des massifs du pays et d’une couronne faite ? la main mat?rialisant le soleil, signe de lumi?re et d’espoir.

<>, a d?crit l’organisation Miss Ha?ti sur leur compte Instagram.

Les membres du jury ont-ils ?t? conquis ? La r?ponse est pour le samedi 14 janvier 2023 toujours au palais des congr?s Ernst N. Morial, de la Nouvelle-Orl?ans, en Louisiane.