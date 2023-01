Martinique-36H, 2036 Nou ka fè’y ! débarque début février

The content originally appeared on: News Americas Now

Jean-Nicolas François, facilitateur en charge du forum largement participatif, Serge Domi, sociologue, le professeur Aimé Charles-Nicolas, initiateur de l’opération, et Sylvie Meslien, facilitatrice en intelligence patrimoniale. • PHOTO JULIEN PHILIPAKIS

L’association First Caraïbes a tenu dernièrement une conférence de presse à l’hôtel Batelière pour restituer les 2 ans de travaux de Martinique : 36 heures pour demain, annou fè’y ! et présenter la deuxième étape de l’opération, Martinique-36H, 2036 Nou ka fè’y ! Des formations aux nouvelles méthodes d’anticipation seront dispensées au grand public, aux chefs d’entreprise et agents territoriaux entre le 6 et le 9 février.

Fort du succès de l’opération novatrice Martinique

: 36 heures pour demain, annou fè’y ! qui permettra de

réaliser des projets d’envergure issus de l’imagination collective

des Martiniquais et de la diaspora, l’association poursuit sur sa

lancée et construit avec la population la deuxième phase

Martinique-36H, 2036 Nou ka fè’y ! qui se tiendra début février.

Martinique : 36 heures pour demain, annou fè’y ! avait pour

objet de réfléchir avec l’ensemble de la population sur les enjeux

économiques, environnementaux, sociétaux et culturels de la

Martinique. Il s’agit d’un travail inédit et approfondi de

créativité depuis 2020, réalisé fin janvier 2022 sous la forme de

quatre méthodes originales (voir encadré) dans un contexte

sanitaire contraignant. Ces ateliers de co-design sont tournés vers

l’avenir. Les scolaires, et notamment les lycéens, ont également

pris part à l’opération à travers des propositions de projets

(bien-être, héritage, langue créole, transports), des créations

artistiques et des participations à des ateliers dédiés à la

littératie des futurs, technique de l’Unesco pour imaginer notre

avenir. C’est après avoir lu en novembre 2019 que la Martinique

perdait environ 4 000 habitants par an que le professeur Aimé

Charles-Nicolas a eu l’idée de créer cette opération de

mobilisation de la population martiniquaise pour construire un

futur désirable. « Cette opération est l’affaire de tous. Il y

un an, lors des ateliers, les citoyens se sont engagés dans la

construction de l’avenir de la Martinique. C’est quelque chose de

nouveau. Il faut désormais persévérer et nous avons besoin de tous

les Martiniquais pour concrétiser les projets qui…

