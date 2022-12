Maesha et Antoine-Hery, la pâtisserie de l’excellence

Black Immigrant Daily News

Julien Philipakis [email protected]

Les fondateurs et gérants de la pâtisserie Hery. • PHOTO ALIOCHA PHOTOGRAPHIES

La pâtisserie Hery a ouvert le 16 novembre dernier dans la rue Victor-Hugo à Fort-de-France. Immersion dans le monde de Maesha Viersac et d’Antoine-Hery Charles-Alfred, les deux jeunes créateurs et gérants.

En s’installant dans la pâtisserie Hery et en

dégustant ses produits, beaucoup de clients se sentent au Meurice à

Paris. Il est vrai que la boutique, ouverte depuis un peu plus d’un

mois, est agréable avec un espace convivial pour se poser et que

les gâteaux sont délicieux. Les fondateurs Maesha Viersac et

Antoine-Hery Charles-Alfred proposent une offre haut de gamme de

pâtisseries avec des produits locaux. « On veut réussir à

faire rayonner la gastronomie martiniquaise. On met toute notre âme

et histoire dans cette pâtisserie. On est très attaché à la

Martinique et au fait de participer à l’essor de la gastronomie. On

a très envie que les gens s’approprient la pâtisserie Hery pour

dire que c’est un chef martiniquais qui utilise des produits

locaux », explique Maesha. Le chef pâtissier Antoine-Hery

s’inspire des classiques de la pâtisserie fine française et les

retravaille avec les produits locaux et les saveurs locales. Il

utilise toujours des épices de chez nous : vanille, cannelle, bois

d’Inde… Tout est fait maison. Le but du couple est de proposer

des recettes de grimoire, des pâtisseries à la fois traditionnelles

et innovantes. « On veut rassembler les gens autour de nos

gâteaux. L’idée est de conserver les fondamentaux et d’apporter

cette nouveauté pour être plus dans l’air du temps, en étant plus

frais, aéré, esthétique. Il faut réussir à respecter notre

patrimoine sans le dénaturer mais rendre le tout plus moderne et

accessible. C’est s’approprier autrement son propre patrimoine à la

fois martiniquais et français », développe

Antoine-Hery.

Parmi les produits confectionnés, on trouve

principalement de la pâtisserie fraiche, des entremets individuels

ou à partager, des produits de biscuiterie, de chocolaterie, des

madeleines, cookies, truffes au chocolat. Mais aussi de la

citronnade…