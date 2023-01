Les Gros-Mornais confirment, les Floréalais se placent

The content originally appeared on: News Americas Now

Handball. Pré-Nationale hommes – 4e journée – 2e phase

Emeric Euranie a été l’un des animateurs de l’attaque ducossaise. • EJJ.

Décidément les week-ends tronqués en Pré-Nationale hommes se suivent et se ressemblent. Des six rencontres programmées pour la 4e journée, seules trois ont pu se disputer. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, l’Espoir de Floréaal en a profité en allant battre le Club Sport pour s’emparer de la 1ère place du groupe Elite. Dans l’autre, c’est le Réveil Sportif qui caracole devant.

Club Sport – Espoir de Floréal

Ce match qui s’annonçait prometteur tenait

d’entrée toutes ses promesses avec une partie très équilibrée entre

2 équipes se tenant très près l’une de l’autre (2-2, 3-3, 4-4, 5-5,

6-6, 7-7 et 8-8, 15e). La décantation s’opérant en début de 2e

quart d’heure pour permettre aux Floréalais de mener d’un but (8-9,

9-10, 11-12) voire 12-14 et conserver un point au repos (13-14). Un

écart allant en s’accentuant dès le réengagement (13 à 18, 36e).

Les Foyalais avaient la main sur le ballon et leur emprise totale

sur le match leur donnait même une avance de 10 buts à la 54e (18 à

28). Les Joséphins avaient du mal à réagir et, en guise de

consolation, ne parvenaient à revenir qu’à 8 longueurs en fin de

match (22 à 30) alors…