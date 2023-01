Les bureaux de change s’opposent à la mise en vigueur de la modalité 1.4 de la circulaire 114-3

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

S’opposant à la mise en vigueur de la modalité 1.4 de la circulaire 114-3, l’Union nationale des sous- agents de transferts d’Haïti (UNATHA) n’écarte pas l’idée de fermer les portes des bureaux de transfert sur tout le territoire national dans les prochains jours. Ladite modalité traite de la question relative aux remboursement aux sous-agents et stipule : « En sus des commissions et autres frais prévus entre les parties, les banques et maisons de transfert doivent rembo…

NewsAmericasNow.com