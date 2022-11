Le Qatar sort de son Mondial par la petite porte

The content originally appeared on: News Americas Now

Avec une ?limination express et trois d?faites en autant de matches, la derni?re contre les Pays-Bas (2-0) mardi, le Qatar se retire du Mondial-2022 avec pour titre honorifique celui du pays h?te au moins bon parcours de l’histoire du tournoi.

Rentr?s au vestiaire la t?te basse, sans un point et avec un seul but ? leur compteur contre le S?n?gal (3-1), les champions d’Asie pourront au moins se consoler d’avoir progressivement retrouv? leur football, apr?s un match d’ouverture perdu 2-0 contre l’Equateur et jug? “cauchemardesque” par la presse locale.

Moins inhib?s ? l’heure d’affronter les favoris n?erlandais, ils ont montr? des vell?it?s int?ressantes en contre-attaque, ? l’image de cette frappe de loin du capitaine Hassan Al-Haydos capt?e par Andries Noppert (9e).

“Nous voulions ?tre comp?titifs et nous y sommes parvenus par moments”, s’est satisfait le s?lectionneur F?lix Sanchez, pr?f?rant pr?senter le verre ? moiti? plein. Et d’assurer — en d?calage avec le discours tenu avant la comp?tition — que les huiti?mes de finale n’avaient jamais ?t? un objectif, “seulement voir ce dont nous ?tions capables”.

Tout au long de son court tournoi, l’Espagnol a expliqu? les faiblesses de son ?quipe par la population restreinte du pays, avec moins de trois millions d’habitants dont ? peine 15% de Qataris, sans que ce soit suffisant pour convaincre ses d?tracteurs de plus en plus nombreux.

“Bonne exp?rience”

En d?calage aussi avec les excuses pr?sent?es aux supporters par le capitaine Hassan Al-Haydos ? la suite de l’?limination des siens apr?s deux matches seulement, le milieu Karim Boudiaf voulait retenir mardi “une bonne exp?rience” pour al-Annabi (les Bordeaux).

“C’est une premi?re Coupe du monde pour nous, on est quand m?me content. Ca va beaucoup nous servir pour le futur”, a-t-il positiv?. Ses regrets tiennent surtout ? la d?faite inaugurale. “On savait qu’il y avait beaucoup d’attentes, on n’a pas su g?rer la pression et le stress”, a admis Boudiaf.

Son Mondial pr?cocement termin? sur le plan sportif, le Qatar va d?sormais regarder vers la d?fense de son titre asiatique ? domicile en 2023.

Sans Sanchez, arriv? dans l’?mirat en 2006 pour former les jeunes talents et promu ? la t?te de l’?quipe nationale en 2017, r?clament la presse et des figures locales du foot depuis l’?limination.

“M?me si c’est lui qui a men? l’?quipe ? l’exploit historique en Coupe d’Asie (en 2019), cela ne veut pas dire qu’il n’a pas ?chou? de fa?on inattendue” au Mondial, a par exemple tanc? le r?dacteur en chef du quotidien Al-Watan.

L’ancien international Raed Yaqoub a lui aussi exig? le renvoi du s?lectionneur et l’infusion de sang neuf.

“D?raisonnable”

Comme l’entra?neur Salman Hassan, tous mettent en cause la d?cision “d?raisonnable pour l’?quipe nationale d’organiser des camps d’entra?nement ? huis clos six mois avant la Coupe du monde” plut?t que de continuer ? ?voluer dans le championnat qatari.

Payante pour la Cor?e du Sud, demi-finaliste en 2002, cette strat?gie ne l’a pas ?t? pour les Bordeaux. Elle a rendu plus p?nible encore la r?v?lation de leurs faiblesses au grand jour lors du match d’ouverture.

“Mon futur, c’?tait ce match, il n’y avait rien de pr?vu au-del?. Il faudra maintenant y songer”, a r?pondu Sanchez mardi. “Une des bonnes choses avec cette ?quipe, c’est qu’il y a un plan ? long terme qui ne d?pend pas de moi ou de qui que ce soit, mais de tout le pays.”

Avant le petit ?mirat du Golfe, qualifi? d’office pour son premier Mondial en tant qu’organisateur, seule l’Afrique du Sud en 2010 avait ?t? ?limin?e au terme de la phase de groupes, avec un parcours autrement plus honorable.

Les Bafana Bafana avait d?but? sur un nul face au Mexique (1-1), avant d’encha?ner sur une d?faite contre l’Uruguay (3-0) et une victoire contre la France (2-1). Ils avaient termin? ? la troisi?me place de leur groupe, ? ?galit? avec le Mexique mais ?limin?s ? la diff?rence de buts.

Rapha?lle PELTIER/AFP