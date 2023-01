Le Club Franciscain l’emporte au bout du bout

The content originally appeared on: News Americas Now

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Football. Coupe Vyv 2022. Finale

Par Romain MATTIO

Johnny Marajo fait trembler les Mouliens, en propulsant d’une reprise de la tête le ballon, sur le cadre en première période. • DOMINIQUE CHOMEREAU-LAMOTTE

Les Martiniquais ont battu, samedi soir aux Abymes, le CSM 1 à 0 dans les ultimes minutes de la prolongation, grâce à un but du capitaine Stéphane Abaul. Les Mouliens n’auront pas réussi à conserver, à domicile, leur titre acquis lors de la précédente édition en Martinique.

À la suite d’un match ouvert et de bonne facture,

les deux équipes n’ont pas réussi à se départager avec aucun but

marqué au bout des 90 minutes réglementaires. La prolongation

n’était sans doute pas la bienvenue pour les joueurs qui avaient

déjà beaucoup donné depuis les demi-finales deux jours plus tôt

(jeudi). Les Mouliens, déjà en souffrance durant les 30 dernières

minutes de la deuxième période, ont fini par craquer sur un but

cadeau. Rentré à la 81e à la place de Phobère, Alexis Boucher,

voulant récupérer un ballon dans les pieds de son adversaire à

l’entrée de sa propre surface, envoie finalement un centre en

profondeur pour Stéphane Abaul, puisque Montantin est lobé par ce

ballon en retrait. Le défenseur central, qui aura effectué des

dépassements de fonction durant tout le match, ne se gênera…