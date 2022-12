L’Allemagne fait naufrage ? 18 mois de son Euro

The content originally appeared on: News Americas Now

Quatre ans et demi apr?s le fiasco du Mondial-2018 en Russie, l’Allemagne a connu un nouveau naufrage en Coupe du monde, ?limin?e d?s le premier tour au Qatar, une piteuse sortie qui fait tache ? 18 mois de son Euro ? domicile.

Les derni?res minutes de l’interminable temps additionnel du match entre l’Allemagne et le Costa Rica, jeudi, n’avaient plus aucun int?r?t, et dans sa zone le s?lectionneur allemand Hansi Flick avait compris: la victoire 4 ? 2 de ses joueurs, bouscul?s par le Costa Rica, n’allait servir ? rien, parce qu’? quelques dizaines de kilom?tres de l?, le Japon venait de battre l’Espagne.

Le succ?s japonais cumul? ? la victoire allemande par deux buts d’?cart a permis aux Nippons de se hisser une nouvelle fois en huiti?mes de finale et aux Espagnols de conserver une diff?rence de buts plus favorable par rapport ? l’Allemagne, les deux s?lections terminant ? quatre points.

“Pour moi, c’est une catastrophe absolue, si ?a devait ?tre mon dernier match. ?a fait incroyablement mal, parce que notre r?sultat aurait pu suffire. On a un sentiment d’impuissance”, a expliqu? Thomas M?ller au micro de la cha?ne publique allemande ARD, ?vasif sur une ?ventuelle fin de carri?re. “Je l’ai fait avec amour, mais pour la suite je dois d’abord r?fl?chir”, a-t-il ajout?.

Les co?quipiers de Manuel Neuer sont rest?s de longues minutes hagards sur le banc de touche, avant d’aller saluer les supporters allemands qui avaient fait le d?placement, puis regagner le vestiaire, t?te basse, ? nouveau humili?s sur la sc?ne internationale.

La c?l?bre formule de Gary Lineker “Et ? la fin c’est l’Allemagne qui gagne” prend de plus en plus de plomb dans l’aile ces derni?res ann?es, puisque trois ans apr?s l’incroyable fiasco russe, les Allemands avaient ?t? ?limin?s de l’Euro-2021 par… l’Angleterre, d?s les huiti?mes de finale.

Pour la premi?re fois de son histoire d’apr?s-Guerre, ils avaient ainsi rat? deux fois de suite les quarts de finale d’un tournoi majeur (Euro et Mondial), et la d?sillusion qatarie vient confirmer un d?clin certain.

P?ch? originel contre le Japon

Les Allemands, champions du monde 2014, ont tra?n? comme un boulet le revers initial contre le Japon et savaient avant de monter sur la pelouse du stade al-Bayt qu’ils n’avaient pas totalement leur avenir dans le tournoi entre leurs mains.

Et contre le Costa Rica, s’ils ont inscrit le premier but assez t?t sur une belle t?te d?crois?e de Serge Gnabry, ils n’ont pas su faire un ?cart qui aurait pu menacer la position confortable de l’Espagne avant le d?but du match.

“Je ne regarde jamais les autres ?quipes, c’est juste nous. Nous sommes les seuls responsables. On avait suffisamment d’occasions contre le Japon et l’Espagne”, a estim? Hansi Flick en conf?rence de presse.

“On n’a pas r?ussi ? obtenir un bon r?sultat en premi?re p?riode. On avait assez d’occasions pour inscrire plus de buts. A 3-0 ou 4-0, on aurait mis plus de pression sur l’autre rencontre”, a ajout? le s?lectionneur allemand.

Ce dernier match au Qatar, le 19e pour Manuel Neuer qui devient le gardien le plus cap? de la Coupe du monde, a une nouvelle fois prouv? les immenses lacunes d?fensives de l’Allemagne face ? une ?quipe costaricienne assez faible.

Le s?lectionneur allemand Hansi Flick a rappel? mercredi que son contrat allait jusqu’en 2024 et qu’il se r?jouissait de disputer ce tournoi ? la maison. Il a r?p?t? qu’il n’y avait pas de raison de d?missionner, mais la pression va ?tre ?norme sur ses ?paules dans les prochains jours.

“Je ne pense pas que l’on ne soit plus une ?quipe de grands tournois. On avait une grande ?quipe derri?re nous. Je ne pense pas que l’Allemagne soit une ?quipe de deuxi?me division”, a estim? Kai Havertz, entr? en jeu et auteur d’un doubl?.

Par le pass?, l’Allemagne a d?j? connu une telle situation, avec deux piteuses ?liminations au premier tour d’un grand tournoi ? quatre ans d’?cart. En 2000 et en 2004, elle avait quitt? l’Euro d?s le premier tour, avant de se hisser en demi-finales du Mondial-2006 ? domicile deux ans plus tard.

Pour Flick et son staff, le temps presse, parce qu’il ne reste que 18 mois pour pr?parer une grande comp?tition ? domicile. Et le Mondial qatari ne pourra pas vraiment servir de base de travail.

