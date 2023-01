L’âge légal de la retraite progressivement décalé à 64 ans

The content originally appeared on: News Americas Now

Ce sera 64 ans à l’horizon 2030 : Élisabeth Borne a présenté mardi la réforme des retraites, engagement phare du président réélu Emmanuel Macron, confirmant un report de l’âge légal de départ qui laisse augurer une vive opposition dans la rue et au Parlement.

La Première ministre a confirmé, hier, lors

d’une conférence de presse l’arbitrage qui avait largement fuité

depuis plusieurs jours, après une séquence de plusieurs mois mêlant

consultations, atermoiements et report-surprise de l’annonce au

mois de décembre. « J’ai bien conscience que faire évoluer

notre système de retraite suscite des interrogations et des

craintes chez les Français. Nous voulons y répondre, et

convaincre » et surtout « garantir l’équilibre du système

en 2030 », a déclaré Élisabeth Borne alors que les partis de

gauche, le Rassemblement national et l’ensemble des syndicats de

salariés sont opposés à un report de l’âge de départ.

Mais le report de l’âge légal à 65 ans, engagement

initial d’Emmanuel Macron, n’a « jamais…