La Région en visite pour confirmer son accompagnement

Sainte-Anne

Par Kristelle APATOUT

Le maire Francs Baptiste reçoit Ary Chalus. • KA

Dans le cadre de la stratégie de développement et d’aménagement du territoire de Sainte-Anne, le maire Francs Baptiste a accueilli le président du conseil régional Ary Chalus accompagné d’une délégation vendredi dernier. Après avoir échangé sur les projets communaux, l’équipe s’est rendue compte, lors d’une visite de terrain, de l’avancée des différents aménagements.

C’est dans la convivialité que la délégation

régionale accompagnant le président Ary Chalus a été reçue par le

maire de Sainte-Anne et son équipe à 9h30. Cette rencontre, couplée

à une visite du territoire était un bilan des projets accomplis, en

cours et à mener. Elle a permis de réajuster les objectifs, de les

adapter aux priorités. Ary Chalus a ainsi fait remarquer que

Sainte-Anne faisait partie des communes qui consommait le mieux les

fonds régionaux. Il a cité à titre d’exemple la rénovation entamée

du stade municipal, premier enceinte sportive avec un système

d’éclairage informatisé plus économe. Et aussi la modernisation de

l’éclairage public et les nombreux chantiers entrepris sur les

routes non communales comme celle de Delair mais profitant aux

visiteurs et aux habitants. Après avoir rappelé la place importante

qu’occupe le tourisme dans l’économie guadeloupéenne, il a félicité

l’essor de cette ville balnéaire. Avec une touche d’humour, il

plaisanté : « certains diront que c’est pour tout cela que

Baptiste vin dépité, sé paskè nou bay on bèl koudmen ! » Le

maire Francs Baptiste a remercié le président de Région pour son

accompagnement. Il a ensuite…