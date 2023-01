La Maison des cerises : Un espace de travail et de vie réservé aux actifs

The content originally appeared on: News Americas Now

Par Claudia BELTON ([email protected])

Réception de clients. • D.R.

Dina Bus, consultante en stratégie des affaires, a créé une plateforme en ligne permettant à tous les publics – chefs d’entreprises, monde associatif ou particuliers à la recherche d’activité de réserver un espace de travail, coworking et coliving, pour travailler en toute quiétude, dans un local agréable.

Vous recherchez un espace pour travailler quelques

heures, organiser des réunions avec une connexion Internet, et

cerise sur le gâteau, une chambre pour vous reposer. Vous le

trouverez à la Maison des Cerises, au 10 rue Charlotin Justine, à

quelques mètres de la Résidence Les Barbadines à la sortie du

Moule. Cet espace accueillant et convivial est géré par Dina Bus,

consultante, et chef d’entreprise de 46 ans. Pour plus de

visibilité, la Moulienne a créé une plateforme de location en ligne

qui offre un espace de coliving et coworking. Il s’adresse aux

entreprises, aux associations, aux travailleurs indépendants et aux

particuliers à la recherche d’activité. Il offre un espace pour

travailler en toute quiétude tout en disposant de services

administratifs. “Je mélange l’espace de vie et l’espace de travail

comme à la maison”, dit Dina, qui a pris comme logo pour son

entreprise, l’emblématique branche des cerisiers, symbole du

samouraï. “J’ai simplifié l’action pour que ce soit du spontané”.

Sans hésiter, elle prend son ordinateur, ouvre sa page Maison des

cerises. “Le client a la possibilité de réserver un bureau privé

pour recevoir des clients ou un bureau collectif qu’il partage avec

d’autres, il nous contacte par WhatsApp, ou par téléphone, il a le

lien map et une newsletter pour en savoir un…