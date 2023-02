Jacques d’Arbaud en concert ce soir Ciné Théatre du Lamentin

The content originally appeared on: News Americas Now

Jacques D’Arbaud

Le Live tour de Jacques d’Arbaud se poursuit et l’artiste sera sur scène, pour son 2eme concert, le 4 février au Ciné Théatre du Lamentin. Un nouveau face à face entre l’homme à la voix d’or et ses fans, toutes générations confondues.

C’est bien d’une tournée dont le chanteur à la voix d’or nous gratifie, après une très longue absence. Mais comme il se plait à le rappeler c’est lui qui choisit le tempo de sa vie. Son premier concert, en décembre, au Palais de la Culture aux Abymes a enchanté ses fans. Ceux qui ont eu la chance de l’entendre parlent d’un moment extraordinaire emprunt de bonté, de générosité et d’amour, au-delà des mélodies naturellement. Alors que d’autres, des artistes, lui rendent hommage comme Francky Vincent ou Akim Maxo qui lui écrit : « Bravo, tu es un artiste authentique avec des textes profonds C’est l’une des raisons pour lesqelles je t’apprécie car tu prônes l’amour au sein du peuple pour davantage d’harmonie et d’entente afin d’aller plus loin ansam. ». Et pour expliquer son succès depuis 1988, la période où il commence à chanter en solo, il hausse les épaules et sourit comme il aime le faire : ma voix a toujours plu. C’est comme ça. Ensuite j’ai choisi des chansons qui m’inspiraient dont certaines sont devenues de grand succès. Je suis un chanteur à texte. Je fais très attention aux paroles ». En vérité Jacques d’Arbaud peut chanter indifféremment sur un rythme de biguine, salsa, reggae ou jazz… Car c’est bien sa voix qui fait la différence et si vous en doutez, il ne vous reste plus qu’à venir l’écouter samedi soir au Ciné Théâtre du Lamentin, à 20h.

Infoline : 0 680 80 66 09