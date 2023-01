The content originally appeared on: News Americas Now

Morne-à-l’Eau

Sandy Cazalon est une jeune femme entreprenante qui sait ce qu’elle veut. • G.M.

Sandy Cazalon vient de créer son entreprise qui propose de faire un certain nombre de démarches à la place des seniors et des aidants pour soulager les familles au quotidien.

Sandy Cazalon, est une jeune entrepreneuse, elle

vient de mettre sur le marché GPS un concept pour aider les

séniors, les familles aidantes, etc. Retenez Gestion pour Services.

Rien à voir avec le sigle ”GPS” qui signifie ”Global Positioning

Système”. Et qui assiste l’automodiliste pour lui indiquer la

direction choisie à suivre. Quoi que qu’un parallèle puisse être

fait avec Gestion pour Services qui a également vocation à aider.

Cette idée a pris naissance en juin 2022 et a été activée en

octobre de l’année dernière. GPS se fixe un rôle important, à

savoir, aider les aidants, les personnes âgées ou retraitées dans

leur parcours de santé. Notamment dans tout ce qui est prise de

rendez-vous médicaux et autres. L’entreprise est là pour coordonner

les déplacements de votre domicile au spécialiste,…