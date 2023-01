The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Hier soir (mardi 10 janvier), à l’occasion des vœux 2023 du Centre national d’études spatiales (Cnes), Thomas Pesquet, récemment venu en Martinique, a évoqué le vol habité depuis Kourou, en Guyane.

C’est sous une pluie intense que de nombreuses personnes étaient réunies au Centre spatial guyanais hier soir, à Kourou, en Guyane. Parmi elles, l’astronaute français Thomas Pesquet, qui était présent en Martinique en juin dernier.

Un événement organisé à l’occasion des vœux du Cnes en 2023. C’est en fin de cérémonie que l’astronaute européen le plus expérimenté est invité à prendre la parole devant le public. Il évoque un sujet qui aura retenu l’attention : “Dans le spatial, on se donne des challenges ambitieux et on les réussit. J’ai eu la chance de décoller deux fois vers l’espace. Une fois depuis Baïkonour, au Kazakhstan, qui est un endroit légendaire pour les vols habités. Une autre fois depuis Cap Canaveral, en Floride, le lieu qui a vu décoller les missions Apollo, et tout le côté historique qui s’attache à cela…

A lire aussi

Thomas Pesquet : « On va retourner sur la lune avant 2030 »

Je dois dire que le CSG et Kourou n’a pas grand-chose a envié à ces endroits-là en terme d’atmosphère, de performance, de réussite. Ainsi, mon rêve en tant qu’astronaute européen, mais aussi français, ce serait de faire du vol habité depuis Kourou, en Guyane.” Le public applaudit et se dirige ensuite vers le cocktail.

« Quelque chose dont techniquement, on serait capable »

Avant de le rejoindre lui-même, Thomas Pesquet accorde un entretien aux médias. On revient sur ces déclarations : “Ça va nous demander un petit peu de travail mais c’est une vraie volonté que l’on a. C’est à la fois un rêve et quelque chose dont techniquement, on serait capable.

La décision n’est pas facile. Elle n’implique pas que la Guyane. Elle n’implique pas uniquement la France. Elle implique beaucoup de gens. Il s’agit de trouver une place qui est la nôtre dans le monde. Et cela pourrait aider à cristalliser une identité européenne. Je serai très partant pour le faire mais la décision ne me revient pas à moi.”

En juin 2022 déjà, l’ex-commandant de la station spatiale internationale, était en Guyane et nous avait accordé une interview que vous pouvez retrouver ci-dessous :