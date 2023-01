Emmanuel Macron face aux Armées : “Nos Outre-mer ne doivent jamais quitter notre regard et notre présence”

The content originally appeared on: News Americas Now

Le président Emmanuel Macron a promis aux armées un budget de 400 milliards d’euros sur sept ans dans le cadre de la future loi de programmation militaire (LPM). L’Outre-mer fera lui l’objet d’investissements supplémentaires en terme d’équipements et d’effectifs.

“La loi de programmation militaire traduit les efforts du pays en faveur de ses armées” et “ces efforts seront à proportion des dangers, c’est-à-dire considérables”, a annoncé le chef de l’Etat lors de ses voeux aux armées, vendredi sur la base aérienne de Mont-de-Marsan (Landes), en assurant que les armées disposeraient au total de 413 milliards d’euros entre 2024 et 2030, en tenant compte de recettes extrabudgétaires.

“Nous devons avoir une guerre d’avance” pour “être prêts à des guerres plus brutales, plus nombreuses et plus ambiguës à la fois”, a commenté le président devant un parterre de hauts gradés.

“Effectifs et équipements”

Et dans son discours, le chef de l’Etat a évoqué longuement les Outre-mer. Ces territoires feront aux l’objet d’investissements supplémentaires en terme d’équipements et d’effectifs, car la marche du monde met nombre de ces territoires, particulièrement dans le Pacifique et l’océan Indien, “aux premières loges des possibles confrontations de demain”, a souligné Emmanuel Macron.

Le président de la République a poursuivi : “Nos Outre-mer sont, dans ce contexte, de plus en plus exposés. Et le conflit porte désormais dans tous les espaces, dans tous les domaines, y compris Internet, les réseaux sociaux et le champ impalpable de l’information. D’autre part, le surgissement de menaces nouvelles advient et lesquelles sont liées aux mutations globales, climatiques, énergétiques, technologiques, avec des risques de déstabilisation que ces bascules peuvent faire naître”. Et de poursuivre : “N’oublions jamais que notre Nation est un archipel. Et si la sécurité du territoire métropolitain est là assurée par vous toutes et tous, nos Outre-mer ne doivent jamais quitter notre regard et notre présence. Et la marche du monde met nombre de ces territoires, en particulier dans le Pacifique et l’océan Indien, aux premières loges des possibles confrontations de demain”.

Davantage et mieux présentes dans nos Outre-mer

Emmanuel Macron a enfin évoqué les positions des territoires ultramarins dans le monde. “La France possède la deuxième zone économique exclusive du monde grâce à nos Outre-mer. C’est un immense atout, c’est aussi une immense responsabilité, y compris à l’échelle des enjeux environnementaux, climatiques, de la protection de certaines infrastructures et de nos territoires. Je souhaite aussi que nous puissions acquérir une capacité de maîtrise des fonds marins jusqu’à une profondeur de 6 000 mètres pour des raisons militaires, mais aussi au titre de la protection de nos infrastructures sous-marines critiques. Je souhaite également que nos forces armées soient davantage et mieux présentes dans nos Outre-mer et que ces derniers figurent une constellation stratégique à la fois tête de pont relais et point de veille de nos intérêts dans le monde. Je présenterai prochainement le déploiement concret et opérationnel de cette stratégie ultramarine”.

Cette loi très attendue, alors que la guerre en Ukraine a mis en lumière des faiblesses dans le dispositif militaire français, va ainsi poursuivre l’effort financier massif dans l’outil de défense après une LPM 2019-2025 de 295 milliards d’euros, qui avait mis fin à des années de coupes budgétaires dans les armées. La LPM, dont la nouvelle enveloppe budgétaire sera toutefois tempérée par l’inflation et l’explosion des coûts de l’énergie, devrait être soumise au vote du Parlement d’ici la fin du premier semestre.