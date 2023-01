Drapeau : le rouge, le vert et le noir ne font pas que des heureux

The content originally appeared on: News Americas Now

Jean-Marc Atsé

Les deux drapeaux qui ont reçu le plus de suffrages et qui restent en compétition pour la phase finale du vote. • PHOTO DR

Quel drapeau aura la Martinique ? Les deux emblèmes ayant reçu le plus de suffrages et qui sont donc retenus par la CTM pour la deuxième phase de vote comportent du rouge, du vert et du noir. ll n’en fallait pas plus pour provoquer l’ire de certains citoyens.

Au terme de la première phase de la consultation

de la population pour le drapeau et l’hymne de la Martinique, la

CTM a annoncé, samedi dernier, les résultats du premier tour. Pour

le vote concernant le drapeau : 19 084 votants ont été enregistrés.

Les deux drapeaux ayant reçu le plus de suffrages et qui sont donc

retenus pour la deuxième phase de vote sont les drapeaux n°242 et

n°891. Le premier comporte du rouge, du vert et du noir et est orné

d’un colibri noir. Le second est le drapeau rouge-vert-noir que

nous connaissons déjà. ll n’en fallait pas plus pour provoquer

l’ire de certains citoyens. « Nous devons voter en Martinique

pour un nouveau drapeau proposé par la Collectivité territoriale de

Martinique en remplacement du drapeau régional historique des

quatre serpents qui rappelait l’infestation de l’île dite aux

serpents au début de la colonisation…

