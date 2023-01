Deux journées de colloque sur les thèmes « Droit, santé mentale et territoires »

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Par Marie VANDEWOESTYNE

m.*************@ag******.fr

Les parties en présence ont la volonté de débattre des politiques locales de santé globale. • M.V.

L’EPSM (l’Établissement public de santé mentale), la LDH (Ligue des droits de l’Homme) et l’AMG (Association des maires de Guadeloupe) ont annoncé, ce mardi matin à la mairie de Pointe-à-Pitre, le lancement de deux journées de colloque, sur les thèmes de santé mentale, d’accès aux soins et de droits des malades, les 13 et 14 janvier 2023 à Pointe-à-Pitre.

mardi matin à la Mairie de Pointe-à-Pitre,

politiques, médecins et représentants des droits de l’Homme se sont

réunis pour soulever, ensemble, les problématiques de santé

mentale, de l’accès aux soins et des droits des malades. Étaient

notamment présents Jocelyn Sapotille, président de l’AMG, Frédéric

Scheider, psychiatre, et Hubert Jabot président de la Ligue des

droits de l’Homme. Ils ont annoncé que des manifestations autour de

ces thèmes auront lieu les vendredi 13 et samedi 14 janvier à

Pointe-à-Pitre. Depuis cinq ans, l’accès aux soins en santé…

NewsAmericasNow.com