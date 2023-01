Br?sil: des bolsonaristes envahissent le Congr?s, le Palais pr?sidentiel et la Cour supr?me

The content originally appeared on: News Americas Now

Jair Bolsonaro, qui n’a jamais f?licit? Lula pour son ?lection et a boud? son investiture, a quitt? le Br?sil deux jours avant la fin de son mandat et se trouve en Floride, aux Etats-Unis.

