Police work on a street after a shooting incident at Bondi Beach

Australia reels from mass shooting at Bondi Beach in Sydney

Published On 15 Dec 202515 Dec 2025

  • A mass shooting at Bondi Beach in Sydney killed at least 15 people and wounded 40.
  • A bystander, filmed tackling and disarming an assailant during the shooting, has been praised as a hero.