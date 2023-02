Assises : une peine allégée de 4 ans pour l’accusée

The content originally appeared on: News Americas Now

Marie-France GRUGEAUX ETNA

De 12 à 8 ans de réclusion, voilà un verdict qui méritait bien un appel. Sonia Lamole a gagné en 48 heures, 4 ans de liberté. Ce n’est pas rien quand on a 56 ans, 6 enfants et une santé fragile.

On pourra retenir que le jury populaire est

parfois plus empathique que les magistrats professionnels. Du

moins, c’est le cas dans ce procès. L’accusée a mis en avant le

caractère violent de son concubin, des faits confirmés par ses

enfants et ses voisins et le harcèlement dont elle était victime.

Elle a probablement ému aussi les jurés par sa vie de misère.

Violée par son père des années durant,…